تشبه القاذفات.. تصميمات جديدة لطائرات الركاب المستقبلية

كشف تقرير حديث نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن حدوث تطور على تصاميم طائرات الركاب المستقبلية، سيجعلها أقرب إلى القاذفات العسكرية.

وتقول الشبكة في تقريرها، إنه لم يطرأ تغيير كبير على التصميم الأساسي للطائرات التجارية خلال الستين عامًا الماضية، حيث إن طائرات "بوينغ" و"إيرباص" لها ذات الشكل تقريبًا منذ أواخر الخمسينيات.

وتعتمد الشركات تصميم "الأنبوب والجناح" الذي ما يزال مستخدمًا حتى اليوم، لأن الطيران التجاري يعطي الأولوية للسلامة، ويفضل الحلول المجربة والمختبرة، إلى جانب التطورات الأخرى في المواد والمحركات، فضلًا عن أن التجارب تثبت أن التصميمات التقليدية ما تزال مناسبة.