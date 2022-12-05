كيف ستغير الطائرات المسيرة طرق التعامل مع المنشآت؟

تعمل الطائرات دون طيار بالفعل على تشكيل وجه مدننا وذلك من خلال استخدامها في عدة نواحي مثل تخطيط المباني والتراث والبناء وتعزيز السلامة.

ولكن، كما وجدت الدراسات التي أجرتها وزارة النقل البريطانية، فإن قطاعات كبيرة من الجمهور لديها فهم محدود لكيفية تطبيق ذلك عملياً عبر الطائرات المسيرة.

ومن الأهمية بمكان أن يفهم غالبية الناس الطرق التي تؤثر بها الطائرات دون طيار على مستقبل الأجيال والكوكب، ونستعرض تالياً 5 طرق لذلك.

إنشاء نماذج رقمية للمباني

يمكن للطائرات دون طيار التقاط صور للمباني، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني في برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر.

تتمتع هذه النماذج بالدقة في حدود سنتيمتر واحد، ويمكن دمجها مع بيانات أخرى، مثل المسح ثلاثي الأبعاد للديكورات الداخلية باستخدام طائرات دون طيار أو ماسحات ليزر، من أجل توفير صورة دقيقة تمامًا للهيكل للمساحين والمهندسين المعماريين والعملاء.

ويوفر استخدام هذه النماذج الرقمية الوقت والمال في عملية البناء من خلال توفير مصدر واحد يمكن للمهندسين المعماريين والمخططين مشاهدته.