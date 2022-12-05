كيف ستغير الطائرات المسيرة طرق التعامل مع المنشآت؟
تعمل الطائرات دون طيار بالفعل على تشكيل وجه مدننا وذلك من خلال استخدامها في عدة نواحي مثل تخطيط المباني والتراث والبناء وتعزيز السلامة.
ولكن، كما وجدت الدراسات التي أجرتها وزارة النقل البريطانية، فإن قطاعات كبيرة من الجمهور لديها فهم محدود لكيفية تطبيق ذلك عملياً عبر الطائرات المسيرة.
ومن الأهمية بمكان أن يفهم غالبية الناس الطرق التي تؤثر بها الطائرات دون طيار على مستقبل الأجيال والكوكب، ونستعرض تالياً 5 طرق لذلك.
إنشاء نماذج رقمية للمباني
يمكن للطائرات دون طيار التقاط صور للمباني، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني في برامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر.
تتمتع هذه النماذج بالدقة في حدود سنتيمتر واحد، ويمكن دمجها مع بيانات أخرى، مثل المسح ثلاثي الأبعاد للديكورات الداخلية باستخدام طائرات دون طيار أو ماسحات ليزر، من أجل توفير صورة دقيقة تمامًا للهيكل للمساحين والمهندسين المعماريين والعملاء.
ويوفر استخدام هذه النماذج الرقمية الوقت والمال في عملية البناء من خلال توفير مصدر واحد يمكن للمهندسين المعماريين والمخططين مشاهدته.
محاكاة الأماكن التراثية
تستخدم الطائرات المسيرة لإنشاء صور من خلال العروض المسرحية في الهواء الطلق في مواقع التراث الوطني مثل Notre Dame في باريس والكولوسيوم في روما وGaudí's Sagrada Familia في برشلونة.
ويتيح ذلك استخدام طائرات دون طيار في المستقبل القريب بطريقة مماثلة لمساعدة المخططين على تصور التأثير النهائي للترميم أو أعمال البناء على مبنى أثري تالف أو مكتمل جزئيًا.
تسليم الطرود بالدرون
سيشهد وصول خدمات توصيل الطائرات دون طيار تغييرات كبيرة في المباني في مجتمعاتنا، والتي ستحتاج إلى توفير محطات الوصول في المحاور المجتمعية والمتاجر ونقاط التسليم.
ومن المحتمل أن تكون هناك منصات هبوط مثبتة على أسطح المنازل السكنية ومراكز مخصصة لتوصيل الطائرات دون طيار. وسيحتاج مهندسو المستقبل إلى إضافة هذه المرافق إلى تصميمات المباني الخاصة بهم.
الطباعة ثلاثية الأبعاد
ستعمل هذه الطائرات المسيرة بشكل فاعل وسريع في عمليات بناء الملاجئ الطارئة أو إصلاح المباني المتضررة على ارتفاعات كبيرة، دون الحاجة إلى (سقالات) بناء أو في مواقع يصعب الوصول إليها، ما يوفر مزايا السلامة.
وتم بالفعل استخدام طائرات دون طيار لإصلاح توربينات الرياح ويستكشف الباحثون في "إمبريال كوليدج" أسراب الطائرات تلك التي تشبه النحل والتي تعمل معًا لاستخدامها في بناء مخططات حيث تنسق مع بعضها بعضا لاتباع مسار محدد مسبقًا.
في المستقبل، يمكن للطائرات دون طيار ذات الطابعات ثلاثية الأبعاد أن تساعد في إنشاء مبانٍ مخصصة للغاية بسرعة.
نظام مراقبة رشيقة
توفر الطائرات دون طيار إمكانيات جديدة للمراقبة بعيدًا عن الطبيعة الثابتة للأنظمة الحالية مثل تلفزيون الدائرة المغلقة.
ومن المحتمل أن تكون الطائرات التي تحتوي على كاميرات وأجهزة استشعار تعتمد على أنظمة برمجية معقدة مثل المؤشرات البيومترية والتعرف على الوجوه هي المستوى التالي من المراقبة التي تطبقها الحكومات وقوات الشرطة، إضافة إلى توفير المراقبة الأمنية لأصحاب المنازل.
ومن المحتمل أن يتم تزويد الطائرات دون طيار بأجهزة مراقبة، والتي يمكن أن تتواصل مع قوات الأمن أو الشرطة، ويمكن أن تساعد مبانينا على أن تصبح أكثر استجابة للتدخلات، وقابلة للتكيف مع تغير المناخ.