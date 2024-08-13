بات البيانات الرقمية، واحدة من أكثر البيانات أهمية وأخطرها، فكثير من أجهزة الكمبيوتر تحتوي على بيانات مهمة جدًّا بالنسبة للمستخدمين، على حين أن التخلص من هذه البيانات أو نقلها يتطلب خطوات محددة، خشية الوقوع في الخطأ.

عندما تستبدل جهاز الكمبيوتر القديم الذي يعمل بنظام ويندوز بكمبيوتر جديد، سيكون لديك عدة خيارات للجهاز المستعمل مثل إهدائه لصديق أو أحد أفراد الأسرة، أو مقايضته مقابل رصيد أو بيعه، وأيًّا كان مسار العمل الذي تتخذه، فإن مهمتك الأكثر أهمية هي حذف ملفاتك الشخصية جميعها حذفًا دائمًا من هذا الكمبيوتر.

ومع الكمبيوتر المكتبي، قد يكون ذلك سهلًا مثل تبديل محرك الأقراص الصلبة بواحد جديد، ولكن هذا ليس خيارًا مع الكمبيوتر المحمول، إذ قد يكون استبدال مساحة التخزين مستحيلًا أو مكلفًا للغاية، ففي هذه الحال نقدم لك عدة طرق يمكنك من خلالها مسح الذاكرة وجعل استعادة البيانات منها أمرًا صعبًا.

إعادة تعيين الكمبيوتر

من أيسر الطرق لمسح ذاكرة التخزين هو إعادة تعيين الكمبيوتر، واختيار خيار إزالة الملفات الشخصية وإعادة تثبيت ويندوز، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10، انتقل إلى الإعدادات، افتح التحديث والأمان واختر الاسترداد.

وعلى جهاز يعمل بنظام ويندوز 11، يوجد خيار إعادة تعيين الكمبيوتر ضمن الإعدادات، وتأكد من اختيار خيار إزالة ومسح كل شيء، وتذكر دائمًا أنه من الممكن أن يستخدم شخص لديه مهارات تقنية متقدمة، أو برامج استعادة البيانات للوصول إلى بعض المعلومات المحذوفة.

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برامج خاصة

ولمسح ذاكرة التخزين بأمان يمكنك اللجوء إلى أدوات إدارة الأقسام التابعة لجهات خارجية مثل MiniTool Partition Wizard، والذي يتضمن خيار Wipe Disk في الإصدارات المجانية والمدفوعة.

يذكر أنه في الأنظمة الحديثة التي تحتوي على محركات أقراص ذات حالة صلبة SSD، يمكنك غالبًا العثور على أداة إدارة تتضمن أمر Secure Erase التي تُكسر البيانات وبالتالي مسحها، وهذا يصعب عملية استعادتها لاحقًا.

أدوات التشفير

ولمزيد من الأمان يمكنك أيضًا استخدام أدوات التشفير Device Encryption المضمنة في ويندوز لضمان تشفير ذاكرة النظام كاملًا، بما في ذلك مساحة القرص غير المستخدمة، قبل إجراء عملية المسح.

وتتطلب هذه الخطوة الإضافية بعض الوقت الإضافي، ولكنها تضمن أن أي بيانات تُسْتَرَدّ من أي مكان على محرك الأقراص ستكون غير قابلة للقراءة، ولست بحاجة إلى أي برنامج تابع لجهة خارجية لإنجاز المهمة.

تعبئة الذاكرة

خطوة إضافية، يمكنك أن تعبئ ذاكرة التخزين كاملة مجددًا بعد مسحها.

والهدف من ذلك جعل البيانات غير قابلة للاستعادة، على سبيل المثال يمكنك فتح تطبيق الكاميرا وتسجيل الفيديو إلى أن تمتلئ الذاكرة كاملة، وقد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلًا، لذا فكر في تركها تعمل طوال الليل، على حين تركز على مهمات أكثر أهمية.