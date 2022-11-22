باحثون يطلقون منصة مفتوحة المصدر لواجهة كمبيوتر الدماغ
طور باحثون صينيون واجهة دماغ وحاسب (Brain–computer interface)، مفتوحة المصدر قابلة للدمج في البرامج المختلفة التي يستخدمها الناس هذه الأيام.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن المنصة الجديدة التي طورها الباحثون الصينيون تسمح لتقنية واجهة الدماغ والحاسب بالعمل مع برمجيات مختلفة.
وتعمل تقنية واجهة الدماغ والحاسب بشكل عام على تحليل وترجمة إشارات الدماغ إلى أوامر أو رسائل، ويستفيد منها المصابون بالشلل وغيرهم.
لكن هذه المرة طرح الباحثون الصينيون منصة مفتوحة المصدر لواجهات الدماغ والحاسوب، وركزوا على الجانب المخصص للبرمجيات من تلك التقنية.
وجاء الكشف عن المنصة الجديدة التي أطلق عليها الباحثون اسم MetaBCI للمرة الأولى عن طريق "شو مينبينج " الأستاذ بجامعة تيانجين خلال مشاركته بإحدى الندوات.
وقال "مينبينج"، إن النظام الأساسي لمنصة MetaBCI يسعى لتوحيد بنية واجهة الدماغ الحاسوبية، وعملية المعالجة وتطوير إطار عمل خوارزمية مشترك لفك التشفير.
وفريق الباحثين الصينيين المشاركين في المنصة الجديدة لا يزال يعمل على توسيع ميزاتها، موضحا أنه في الوقت الحالي تدعم المنصة 14 مجموعة بيانات لواجهات الدماغ والحاسب، كما أنها تطبق 53 نموذجًا للتحليل و16 طريقة لتحليل البيانات.
ونظرًا لأن النظام الأساسي الجديد مفتوح المصدر، قام الباحثون بتحميل البرنامج على GitHub. لذلك فهو متاح الآن للتنزيل في خدمة الاستضافة لتطوير البرامج.