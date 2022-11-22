باحثون يطلقون منصة مفتوحة المصدر لواجهة كمبيوتر الدماغ

وفريق الباحثين الصينيين المشاركين في المنصة الجديدة لا يزال يعمل على توسيع ميزاتها، موضحا أنه في الوقت الحالي تدعم المنصة 14 مجموعة بيانات لواجهات الدماغ والحاسب، كما أنها تطبق 53 نموذجًا للتحليل و16 طريقة لتحليل البيانات.

ونظرًا لأن النظام الأساسي الجديد مفتوح المصدر، قام الباحثون بتحميل البرنامج على GitHub. لذلك فهو متاح الآن للتنزيل في خدمة الاستضافة لتطوير البرامج.