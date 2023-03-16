ناسا تكشف عن بذلة جديدة لرواد الفضاء مصممة خصيصا لرحلات القمر

أصبحت البذلات البيضاء المنتفخة الكبيرة التي ارتداها رائد الفضاء نيل آرمسترونج وزملاؤه في رحلتهم إلى سطح القمر ضمن برنامج أبولو قبل نصف قرن تصميما عتيقا، إذ تحتاج ملابس رواد الفضاء العصرية إلى تصميمات تأخذ شكل الجسم وتناسب كلا من الرجال والنساء.

وكشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) النقاب عن النموذج الأول لبذلة فضاء صممت حديثا وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة القادمة.

وعُرض أحدث تصميم لبذلة رحلات القمر في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستون الأمريكية في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب واستضافتها شركة أكسيوم سبيس، ومقرها تكساس، والتي طلبت منها ناسا صنع بذلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج أرتميس الذي يخلف برنامج أبولو لرحلات القمر.