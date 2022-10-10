جهاز جديد لمعالجة صعوبة البلع بالتحفيز الكهربائي

تؤثر صعوبة البلع على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث يعود سبب الإصابة بهذه الحالة إلى تلف الأعصاب في منطقة البلعوم، والتي في الحالات البسيطة يمكن التغلب عليها من خلال العلاجات المتوفرة.

أما في حالة صعوبة البلع الشديدة، فيعود سببها إلى تعرض الجهاز العصبي المركزي لإصابة، بسبب سكتة دماغية أو إصابة الدماغ الرضحية، حيث لا تحقق العلاجات الحالية لهذه الحالة النتائج المرجوة.

وبحسب الدكتور ويد سميث، أستاذ طب الأعصاب في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، "يمكث المرضى في العناية المكثفة فترة طويلة تحت أجهزة التهوية الميكانيكية، لمساعدتهم على التنفس، ولكنهم لا يستطيعون التحكم في لعابهم، ولا تتوفر علاجات حالية للتغلب على هذه المشكلة، ما يشكل خطورة كبيرة على سلامتهم".

وحققت شركة "فاجيسيس" الأمريكية المختصة بتصنيع معدات طبية، إنجازاً في هذا المجال، من خلال تطوير جهاز ثوري، يمكنه علاج حالة صعوبة البلع الشديدة، بعد الإصابة بصدمة أو سكتة دماغية، وذلك عن طريق تحفيز أعصاب البلعوم بالكهرباء.

وذكر موقع "بي آر نيوز واير" الأمريكي لأخبار الشركات والمنظمات من حول العالم، اليوم الإثنين، أن جهاز الشركة الأمريكية الذي أطلقت عليه اسم "فجنيكس"، هو العلاج الأول من نوعه الذي يستخدم التحفيز الكهربائي لتنسيق المكونات العصبية في البلعوم، لاستعادة سيطرته على البلع لدى المرضى المصابين بعسر البلع الشديد بعد السكتة الدماغية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "فاجيسيس"، رينهارد كريكلهو، أن هذا الجهاز يعتبر علاجا من الجيل التالي لمشكلة عسر البلع العصبي، حيث يقدم أفضل النتائج عند استخدامه في المراحل المبكرة بعد الإصابة لتعزيز إعادة التأهيل العصبي واستعادة التحكم في البلع.

وبين كريكل، أن جهاز "فجنيكس" يمكن استخدامه لعلاج مرضى السكتات الدماغية، وهم في وحدة العناية المكثفة، حيث ثبت أنه يقدم فوائد كبيرة في تحسين البلع، ويمنع حدوث مضاعفات في مجرى البلعوم، وبذلك يسرع من تعافيهم ويقلل من مدة إقامتهم في المستشفى.

وأعلنت شركة "فاجيسيس"، أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لتسويق جهازها في الولايات المتحدة، والذي قالت عنه، إنه "يعكس الاحتياجات الواضحة التي لم تتم تلبيتها في رعاية عسر البلع الحالية".