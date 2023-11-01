انطلاق أول قمة عالمية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

يجتمع قادة سياسيون ومسؤولون في شركات التكنولوجيا العملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي الأربعاء، في المملكة المتحدة في انطلاق القمة العالمية الأولى حول المخاطر المترتبة عن التطور المتسارع لهذه التقنية الثورية.

وتثير الثورة التكنولوجية الحالية الكثير من الآمال والتطلعات، لكن تحيط بها أيضًا مخاوف كبيرة ستكون في قلب هذا الاجتماع في بليتشلي بارك مانور، وهو مركز ذو رمزية كبيرة كان يُستخدم في فك شفرات الحرب العالمية الثانية في وسط إنجلترا.

وفي اليوم الأول، سيناقش المشاركون المخاطر المحتملة لبرامج الذكاء الاصطناعي المتطورة، مثل "تشات جي بي تي".

من يشارك في الاجتماع؟

ومن المتوقع بعد ذلك أن يجتمع ممثلون سياسيون رفيعو المستوى الخميس، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وهي الوحيدة التي ستحضر القمة من بين زعماء بلدان مجموعة السبع.

ورغم التوترات والمخاوف من قيامها بعمليات تجسس صناعي، ستكون الصين ممثَّلة أيضًا، لكن مستوى تمثيلها لا يزال غير معروف.

ومن المتوقع أيضًا أن يشارك في الاجتماع رواد أعمال في شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، من بينهم سام ألتمان وإيلون ماسك اللذان شاركا في تأسيس "أوبن إيه آي"، الشركة الناشئة المطورة لـ"تشات جي بي تي".

وكان ماسك، رئيس شبكة إكس (تويتر سابقًا)، قد طالب في آذار/مارس الفائت بـ"استراحة" في البحوث في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بينها "تشات جي بي تي 4"، مع مئات الخبراء العالميين الآخرين.

وسيجري الملياردير محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد القمة.