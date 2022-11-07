تطوير تقنية تقيس تعرض الإنسان للمواد السامة في الحياة اليومية

طور باحثون من مؤسسة "ماونت سيناي" الأمريكية، تقنية لقياس مدى تعرّض الأشخاص للمواد الكيميائية المضرة بالصحة خلال حياتهم اليومية.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "إينفايرومنتال هيلث بيرسبيكتيف" العلمية، إلى أن التقنية الجديدة يمكن أن تقيس كمية المواد البلاستيكية السامة المرتبطة بالإصابة باضطرابات الكبد وارتفاع مستوى الكولسترول والأمراض الهرمونية.

واستخدم الباحثون أداة متوفرة على الإنترنت، يمكن استخدامها في أبحاث مستقبلية من خلال إدخال مجموعات البيانات المطلوب دراستها.

وقالت الأستاذة الدكتورة شيلي ليو، المعدة الرئيسة للدراسة: "فوائد دراستنا كبيرة، إذ يمكن مقارنة التعرض لمجموعات مختلفة من المواد السامة بين دراسات متنوعة رغم اختلاف المواد، ما يدعم تكامل الدراسات فيما بينها".

ونجحت الأداة في تقليل أخطاء القياس والتعرض للمواد السامة، من خلال رصد تغيرات المؤشرات الحيوية للأشخاص.

ويمكن استخدام الأداة في تطبيقات مختلفة؛ مثل قياس اختلاف مدى تعرض مجموعات عرقية مختلفة للمواد السامة، أو مقارنتها بين بلدان متجاورة.

وقالت الأستاذة الدكتورة شيلي ليو، المعدة الرئيسة للدراسة: "توجد طرق قليلة حاليا لقياس مدى تعرضنا لمواد (بي فاس) البلاستيكية السامة في حياتنا اليومية".

وأضافت: "تمتاز التقنية الجديدة بحساب أنماط التعرض المختلفة لمجموعات المواد الكيميائية، خلافا للأساليب الحالية التي تحسب تراكيز التعرض للمواد المنفردة".

وتابعت: "يمكن أن تلعب الأداة الجديدة دورا مهما في أجهزة المراقبة الحيوية، وفي أغراض تقييم المخاطر الصحية والأمراض"، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وتضم مواد "بي فاس" السامة، 5 آلاف نوع من المواد التي تمنحها الروابط الفلوروكربونية مقاومة عالية للانحلال في الماء والزيت، ما سمح باستخدامها في عدد كبير من التطبيقات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية في العقد الأخير، مثل مزيلات البقع وأدوات الطبخ العازلة وأنواع الدهان والمنظفات وعلب تخزين الطعام.

وتكمن مشكلة هذه المواد البلاستيكية في أنها لا تتحلل في البيئة أو في جسم الإنسان، بل تتراكم في الدم والكلى والكبد، إذ كشفت دراسة سابقة عن وجودها في عينات الدم لدى 98% من مواطني الولايات المتحدة.

واستخدم الباحثون لأول مرة طريقة علمية تعتمد على استبيانات وأبحاث سابقة لدراسة كمية المواد البلاستيكية الموجودة في أجسام عينة من المشاركين.