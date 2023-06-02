الأول من نوعه.. بيلكن تطرح شاحن لاسلكي فائق السرعة لأيفون وساعات أبل

كشفت شركة "بيلكن" المتخصصة في حلول الشحن، مؤخراً، عن بنك طاقة لاسلكي فائق الشحن يسمى BoostCharge Pro هو الأول من نوعه مخصص لهواتف أيفون وساعات أبل الذكية.

ونظراً لتصميمه المضغوط ووزنه الخفيف فإنه يعتبر الحل الأمثل للطاقة المحمولة في حالة الطوارئ، بحسب شركة "بيلكن".

ويوفر الشاحن الجديد إمكانية شحن سلكي لبنوك طاقة بسعة 10 آلاف ميلي أمبير/ساعة، مع شحن لاسلكي فائق السرعة لطرازات "أبل ووتش" وهواتف أيفون، في وقت واحد، أثناء التنقل.

ويمكن لبنك الطاقة الجديد شحن ساعات "أبل ووتش 7" و "أبل ووتش 8" بالكامل من 0% - 80% في حوالي 45 دقيقة، ويشحن ساعة "أبل ووتش ألترا" من 0% - 80% في حوالي ساعة.