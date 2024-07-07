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علوم وتقنية

لماذا قررت منصة "إكس" إخفاء الإعجابات؟

لماذا قررت منصة "إكس" إخفاء الإعجابات؟
إيلون ماسكالمصدر: tv47.digital
شادي عواد
شادي عواد
07 يوليو 2024، 11:21 ص

أثار قرار منصة "إكس" إخفاء الإعجابات، التكهنات حول أسباب هذه الخطوة، التي رجح خبراء أنها ستزيد من التفاعل خاصة للمنشورات التي تعكس آراء أعمق.

ويقول الخبراء إن هذه الخطوة ستؤدي إلى المزيد من الإعجاب الحقيقي الأقل ارتباطًا بشخصية الفرد، وزيادة التفاعل مع محتوى أكثر استقطابًا وعمقًا.

وكان هناك قدر لا بأس به من النقاش حول سبب إخفاء منصة "إكس" إعجابات المستخدمين، ورأى البعض أن هذا يرجع إلى أيلون ماسك مباشرة، فيما يقول آخرون إن ذلك محاولة أخرى لتمييز "إكس" عن تويتر القديم، بينما يرى البعض أن هذه الخطوة ستزيد من قوة إعجابات المستخدم، وستعكس آراءه وتفضيلاته الفعلية. 

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ميزة جديدة لمستخدمي "إكس".. إخفاء الإعجابات

وفي السابق كان بإمكان المستخدمين المميزين فقط جعل إعجاباتهم خاصة، أما الآن يؤثر التغيير على جميع المستخدمين، المدفوعين وغير المدفوعين. إذا حاول أحد المستخدمين عرض إعجابات مستخدم آخر، فسيتلقى رسالة تقول: "لا يوجد شيء يمكن رؤيته هنا". مع العلم أنه لا يزال بإمكان المستخدمين رؤية من أبدى إعجابه بمنشوراتهم.

ويمكنهم أيضًا معرفة المشاركات التي أعجبتهم بأنفسهم. ويظل أيضًا عدد الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم بالمنشور من خلال النقر على القلب المرفق بالمنشور مرئيًا.

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لا تعكس الحقيقة دائمًا

من المعلوم أن الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس دائمًا حقيقة واقعية، بل يمكن أن تكون إعجابات مزيفة. لكن الآن، بعد عدم تمكن الآخرين من رؤية إعجاباتك، فمن المرجح أن تعجب بالتغريدات التي تعكس آراء أعمق، وليس بالضرورة تلك التي قد تعلنها علنًا.

وأبلغت منصة "إكس" مستخدميها بأن هذا كان أحد جوانب هذه الخطوة التي تهدف أيضًا إلى حماية خصوصية المستخدم. فقد خضع الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يشغلون أدوارًا بارزة، للتدقيق منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالمشاركات التي يختارون الإعجاب بها. ومن المهم السماح لهؤلاء الأشخاص الإعجاب بالمنشورات دون التعرض للهجوم بسبب ذلك.

كذلك، هناك عامل آخر، وهو ما يعرف بـ"تأثير هوثورن"، الذي يصف ظاهرة تغيير الأشخاص لسلوكهم عندما يعلمون أنهم مراقبون، أي أنه عندما يعرف المستخدمون أنهم مراقبون، قد يضعون في بعض الأحيان Like على منشورات لا تعجبهم أصلًا، لكن فقط من باب اللياقة أو التضامن، وما إلى ذلك.

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إمكانات أكثر إيجابية

هناك إمكانات أكثر إيجابية لإخفاء الإعجابات، وهي الحد من مفهوم تزويرها، فكثير من الأشخاص يشترون الإعجابات المزيفة لمنشوراتهم، للإيحاء بأن لديهم كثير من المعجبين، ومن شأن هذه الخطوة الحد من هذه الظاهرة التي تجتاح جميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح عدد الإعجابات عاملًا مهمًا في كثير من الأحيان.

منصاتتويترمواقع التواصل الاجتماعي

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