Temu تطبيق صيني جديد يحظى بشعبية جارفة في أمريكا

اقتحم تطبيق صيني جديد يسمى "تيمو" (Temu) حياة الأمريكيين وبات يحظى بمكانة كبيرة بينهم، في الوقت الذي تسعى فيه بلادهم لحظر التطبيق الصيني الآخر "تيك توك" لدواع أمنية.

وتصدر "تيمو" تصنيفات تنزيل التطبيقات في الولايات المتحدة في أوائل أبريل/ نيسان، وهو مركز حافظ عليه منذ كانون الثاني/ يناير.

وتفيد بيانات Sensor Tower لدراسات السوق أن بعض المنصات الأكثر انتشارًا التي يتم تنزيلها حاليًا في الولايات المتحدة ذات أصول صينية، مثل "تيك توك" و"كابكات" وتطبيق الموضة "شين" (Shein).

وذكرت أنه تم تنزيل "تيمو" في الولايات المتحدة 33 مليون مرة منذ إطلاقه، مع ارتفاع أعداد المستخدمين خلال حملة الإعلانات في شهر شباط/ فبراير بمناسبة بطولة كرة القدم الأمريكية، وهو الحدث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة.

ويقدم "تيمو" نفسه كمتجر شبيه بمتجر "أمازون" ويبيع كل شيء، وكان إطلاقه الهادئ في أيلول/ سبتمبر الماضي، بمثابة أول دخول لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "بينديوديو" (Pinduoduo) إلى السوق الأمريكية.

ومع الصعود السريع للشركة التي لديها مكتب في بوسطن، بات "تيمو" ثاني تطبيق تسوق صيني الصنع بعد "شين"، يحقق نجاحًا كبيرًا في أمريكا في السنوات الأخيرة.

واستخدمت الشركة للترويج للتطبيق رسائل تعد الأمريكيين بفرص "التسوق مثل أصحاب المليارات".