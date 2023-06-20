إنتل توقع اتفاقا لإنشاء مصنعين للرقائق في ألمانيا

ووفق مصدر مطلع، فقد وافقت ألمانيا على دعم بقيمة 10 مليارات يورو لصالح شركة إنتل؛ بهدف بناء مصنعين للرقائق، وذلك بعد أن كانت عرضت 6.8 مليار يورو فقط في البداية.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات غيلسينغر بالصفقة، مؤكدا أن "ألمانيا حققت رؤية صناعة أشباه الموصلات، وهي رؤية تتسم بالحيوية والاستدامة والريادة لألمانيا والاتحاد الأوروبي".

وأكد المستشار الألماني، عقب توقيع الاتفاقية يوم الاثنين، أن ما جرى هو "خطوة مهمة لألمانيا كأحد مواقع إنتاج التكنولوجيا المتقدمة"، معتبرا أن هذه الصفقة هي أكبر استثمار أجنبي في البلاد على الإطلاق.

وبين أن ألمانيا "من خلال هذا الاستثمار ستلحق بركب أفضل التقنيات في العالم، وستعزز قدراتها بما يخدم تطوير النظام البيئي وإنتاج الرقائق الدقيقة".

يذكر أن شركة إنتل استثمرت تحت قيادة غيلسينغر المليارات لبناء مصانع في ثلاث قارات؛ بهدف استعادة هيمنتها في مجال صناعة الرقائق، وتحسين قدرتها على منافسة شركات إيه.إم.دي وإنفيديا وسامسونغ.