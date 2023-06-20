إنتل توقع اتفاقا لإنشاء مصنعين للرقائق في ألمانيا
وقعت شركة إنتل الأمريكية اتفاقية مع الحكومة الألمانية لبناء مصنعين للرقائق في مدينة ماغدبورغ، في استثمار تتجاوز قيمته أكثر من 30 مليار يورو (33 مليار دولار)، ضمن مساعي الشركة للتوسع في أوروبا.
ووفق مصدر مطلع، فقد وافقت ألمانيا على دعم بقيمة 10 مليارات يورو لصالح شركة إنتل؛ بهدف بناء مصنعين للرقائق، وذلك بعد أن كانت عرضت 6.8 مليار يورو فقط في البداية.
ورحب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات غيلسينغر بالصفقة، مؤكدا أن "ألمانيا حققت رؤية صناعة أشباه الموصلات، وهي رؤية تتسم بالحيوية والاستدامة والريادة لألمانيا والاتحاد الأوروبي".
وأكد المستشار الألماني، عقب توقيع الاتفاقية يوم الاثنين، أن ما جرى هو "خطوة مهمة لألمانيا كأحد مواقع إنتاج التكنولوجيا المتقدمة"، معتبرا أن هذه الصفقة هي أكبر استثمار أجنبي في البلاد على الإطلاق.
وبين أن ألمانيا "من خلال هذا الاستثمار ستلحق بركب أفضل التقنيات في العالم، وستعزز قدراتها بما يخدم تطوير النظام البيئي وإنتاج الرقائق الدقيقة".
يذكر أن شركة إنتل استثمرت تحت قيادة غيلسينغر المليارات لبناء مصانع في ثلاث قارات؛ بهدف استعادة هيمنتها في مجال صناعة الرقائق، وتحسين قدرتها على منافسة شركات إيه.إم.دي وإنفيديا وسامسونغ.
والاستثمار في ألمانيا هو ثالث أكبر استثمار تعلنه إنتل في أربعة أيام، حيث كشفت الشركة، يوم الجمعة، عزمها بناء مصنع للرقائق بقيمة 4.6 مليار دولار في بولندا، فيما قالت إسرائيل، يوم الأحد، إن الشركة ستنفق 25 مليار دولار لبناء مصنع هناك.
ومن المتوقع، بحسب إنتل، أن يبدأ المصنع الأول العمل بعد أربع إلى خمس سنوات من موافقة المفوضية الأوروبية على حزمة الدعم.