4 طرق لنقل بياناتك من هاتفك القديم إلى آيفون جديد

سواء كنت قد حصلت للتو على هاتف آيفون جديد أو تخطط للتحويل من أندرويد إلى iOS، فربما تريد نقل جميع بيانات هاتفك القديم، بما في ذلك الصور والنصوص، إلى آيفون الجديد الخاص بك.

قد يبدو الأمر وكأنه عملية شاقة، لكنه في الواقع ليس كذلك. وأدناه، سنقوم بتفصيل الطرق الأربع التي يمكنك من خلالها نقل بياناتك من هاتفك القديم إلى جهاز آيفون الجديد.

الاستعادة من iCloud

الطريقة الأسهل والأسرع لإعداد جهاز آيفون الجديد الخاص بك هي الاستعادة من نسخة احتياطية حديثة علىiCloud . فأثناء قيامك بعملية الإعداد الأولية، انقر فوق استعادة من iCloud Backup، وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف أبل الخاص بك، ثم اختر أحدث نسخة احتياطية.

وهنا نقترح عليك أن تأخذ بضع دقائق إضافية لإنشاء نسخة احتياطية جديدة. للقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك القديم وابحث عن iCloud Backup ثم حدد Back Up Now.