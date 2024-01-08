تحذيرات لـ"ناسا": موارد القمر معرضة للخطر
تستعد وكالة ناسا الأمريكية لتكثيف جهود استكشاف القمر مرة أخرى مع إطلاق مهمة "بيريغرين ميشن" التجارية هذا الأسبوع، لكن تم تحذير الوكالة من أن موارد القمر معرضة للخطر، وفق موقع "إندي 100" البريطاني.
وأشار الموقع إلى أنه خلال الأعوام المقبلة، سيتم إرسال الكثير من المجسات إلى سطح القمر، حيث تتنافس الأطراف المعنية للسيطرة على الموارد هناك، لكن تحذيرات وجهت لوكالة ناسا وإلى علماء فلك آخرين، بشأن التأثيرات الخطيرة للآثار طويلة المدى لاستغلال موارد القمر على الأبحاث العلمية المهمة.
ونقل الموقع عن مارتن إلفيس، من مركز هارفارد - سميثسونيان للفيزياء الفلكية، الذي يعد أحد أكبر مراكز أبحاث الفيزياء الفلكية في العالم، قوله إن المسألة باتت ملحة، وإن هناك حاجة للتحرك الآن؛ لأن القرارات التي تتخذ اليوم ستحدد مسار السلوك المستقبلي على القمر.
وتم مشاركة هذه الفكرة أيضًا من قبل عالم الفلك، البروفيسور ريتشارد غرين، من جامعة أريزونا الأمريكية، والذي قال إننا لا نحاول منع بناء قواعد على القمر، لكن لا يوجد سوى القليل من المواقع الواعدة هناك، وبعضها له قيمة ثمينة من الناحية العلمية بشكل لا يصدق، وفق ما نقله الموقع.
وأكد البروفيسور غرين الحاجة إلى أن "نكون حذرين للغاية في اختيار أماكن بناء مناجمنا وقواعدنا".
وتابع: "المشكلة تكمن في أن إدخال تغييرات على مواثيق الأمم المتحدة يستغرق وقتًا طويلًا، لذا يجب علينا التحرك الآن إذا أردنا أن يكون لدينا أمل في التأكد من وجود اتفاقيات دولية معمول بها لحماية السمات العلمية الفريدة للقمر، والتأكد من عدم تدميرها من خلال الاستغلال غير المبالي".
وقال موقع "إندي 100" إنه من المقرر أن تهبط مركبة الهبوط الأمريكية الخاصة "بيريغرين ميشن" على سطح القمر اليوم الإثنين، وستكون المركبة التي طورتها شركة أستروبوتيك الأمريكية الخاصة أول مهمة تجارية تهبط بنجاح على القمر، وأول مهمة تدعمها الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا، منذ نهاية مشروع أبولو.