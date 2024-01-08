تحذيرات لـ"ناسا": موارد القمر معرضة للخطر

تستعد وكالة ناسا الأمريكية لتكثيف جهود استكشاف القمر مرة أخرى مع إطلاق مهمة "بيريغرين ميشن" التجارية هذا الأسبوع، لكن تم تحذير الوكالة من أن موارد القمر معرضة للخطر، وفق موقع "إندي 100" البريطاني.

وأشار الموقع إلى أنه خلال الأعوام المقبلة، سيتم إرسال الكثير من المجسات إلى سطح القمر، حيث تتنافس الأطراف المعنية للسيطرة على الموارد هناك، لكن تحذيرات وجهت لوكالة ناسا وإلى علماء فلك آخرين، بشأن التأثيرات الخطيرة للآثار طويلة المدى لاستغلال موارد القمر على الأبحاث العلمية المهمة.

ونقل الموقع عن مارتن إلفيس، من مركز هارفارد - سميثسونيان للفيزياء الفلكية، الذي يعد أحد أكبر مراكز أبحاث الفيزياء الفلكية في العالم، قوله إن المسألة باتت ملحة، وإن هناك حاجة للتحرك الآن؛ لأن القرارات التي تتخذ اليوم ستحدد مسار السلوك المستقبلي على القمر.