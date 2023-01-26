علماء يكشفون عن الجهاز الأقل تكلفة لالتقاط الكربون

ابتكر باحثون من المختبر الأمريكي لشمال غربي الأطلسي، نظامًا يسمح بالتقاط الكربون وتحويله إلى الميثانول الذي يعد أكثر المواد استخدامًا في الصناعة حول العالم.

ويمتاز الجهاز الجديد بكونه الأقل تكلفة حتى الآن من الناحية الاقتصادية، ما يسمح بانتشاره بشكل واسع في مختلف قطاعات الإنتاج.

ومع زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تزداد الحاجة إلى ابتكارات وتقنيات تمتصه وتعيد استخدامه في تطبيقات صناعية وزراعية مختلفة.

ونجح الجهاز الجديد بإنتاج الميثانول القابل للاستخدام في صناعة الوقود والصناعات البلاستيكية ومواد البناء وأجزاء السيارات.

ويمكن مقارنة التقنية الجديدة بالفوائد الناتجة عن إعادة تدوير المواد الاستهلاكية، ما يوفر من الموارد ويقلل الأثر الناتج عنها والمساهم في تفاقم الاحتباس الحراري.

وقال الباحث ديفيد هيلديبرانت، قائد الفريق البحثي، إن "ما نفعله أساسي لحمايتنا من تبعات الاحترار العالمي، إذ بدأنا بإنتاج الميثانول باستخدام تقنيات التقاط الكربون من الجو أو من محطات الفحم، بدلًا من إنتاجه من النفط المستخرج من الأرض، ما يدعم جهود إعادة تدوير المواد المختلفة، مثل الألمنيوم والبلاستيك وغيرها"، وفقًا لموقع ساينس ديلي.