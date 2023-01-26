علماء يكشفون عن الجهاز الأقل تكلفة لالتقاط الكربون
ابتكر باحثون من المختبر الأمريكي لشمال غربي الأطلسي، نظامًا يسمح بالتقاط الكربون وتحويله إلى الميثانول الذي يعد أكثر المواد استخدامًا في الصناعة حول العالم.
ويمتاز الجهاز الجديد بكونه الأقل تكلفة حتى الآن من الناحية الاقتصادية، ما يسمح بانتشاره بشكل واسع في مختلف قطاعات الإنتاج.
ومع زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تزداد الحاجة إلى ابتكارات وتقنيات تمتصه وتعيد استخدامه في تطبيقات صناعية وزراعية مختلفة.
ونجح الجهاز الجديد بإنتاج الميثانول القابل للاستخدام في صناعة الوقود والصناعات البلاستيكية ومواد البناء وأجزاء السيارات.
ويمكن مقارنة التقنية الجديدة بالفوائد الناتجة عن إعادة تدوير المواد الاستهلاكية، ما يوفر من الموارد ويقلل الأثر الناتج عنها والمساهم في تفاقم الاحتباس الحراري.
وقال الباحث ديفيد هيلديبرانت، قائد الفريق البحثي، إن "ما نفعله أساسي لحمايتنا من تبعات الاحترار العالمي، إذ بدأنا بإنتاج الميثانول باستخدام تقنيات التقاط الكربون من الجو أو من محطات الفحم، بدلًا من إنتاجه من النفط المستخرج من الأرض، ما يدعم جهود إعادة تدوير المواد المختلفة، مثل الألمنيوم والبلاستيك وغيرها"، وفقًا لموقع ساينس ديلي.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أدفانسد إينيرجي ماتيريالز" العلمية، إلى أن النظام الجديد مصمم ليتوافق مع محطات توليد الطاقة من الفحم والغاز والوقود الحيوي، فضلًا عن مصانع إنتاج الإسمنت والفولاذ، إذ يمتص جزيئات الكربون قبل انبعاثها في الجو ليحولها إلى مركّبات مفيدة.
ويمكن للتقنية الجديدة أن تدعم تطوير تقنيات التقاط الكربون وتوسيع سوق المواد المصنوعة من ثاني أكسيد الكربون والداخلة في الصناعات الاستهلاكية.
وأكدت سياسات محاربة التغير المناخي الأخيرة أهمية تقنيات التقاط الكربون في جهود إنهاء انبعاث الكربون في مجالات الصناعة المختلفة.
واستخدم الباحثون الهيدروجين المتجدد مصدرًا لإنتاج الميثانول بتفاعله مع ثاني أكسيد الكربون، ما يتفوق على الطرق التقليدية التي تستخدم الغاز لإنتاجه، ويسمح بتبنيه من قبل الشركات الصناعية.
واستطاع الفريق أيضًا إنتاج مواد تُستخدم كثيرًا في الصناعة، مثل غاز الميثان، ويعمل الباحثون على تحسين آلية الإنتاج ورفع السوية التقنية لإدخالها بشكل فعال في قطاع الإنتاج التجاري.