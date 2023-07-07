"ثريدز" يتسبب بمعركة قانونية مرتقبة بين ميتا وتويتر

هددت شركة تويتر بمقاضاة شركة ميتا بسبب منصتها الجديدة "ثريدز" وذلك في خطاب أرسله محامي تويتر أليكس سبيرو إلى مارك زكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة الأم لموقع فيسبوك.

وتتطلع ميتا، التي أطلقت منصتها "ثريدز" الأربعاء والتي اجتذبت أكثر من 30 مليون مشترك، إلى منافسة منصة تويتر المملوكة لإيلون ماسك مستفيدة من وجود ملايين المستخدمين لإنستغرام.

وأفاد موقع سيمافور الإخباري أن سبيرو اتهم ميتا في رسالته بتعيين موظفين سابقين في تويتر "كانوا ولا يزالون يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية للغاية لدى تويتر".

وكتب سبيرو في الرسالة "تعتزم تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بصرامة، وتطالب ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية أو معلومات أخرى سرية للغاية لدى تويتر".