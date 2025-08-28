ميزة الاسترداد السريع في ويندوز 11.. وداعا لفشل التشغيل

يتميز نظام ويندوز 11 بميزة استرداد جديدة تُسمّى Quick Machine Recovery، وتستخدم السحابة لإصلاح مشاكل التشغيل تلقائيًا. في الواقع، تعد هذه الميزة جزءًا من مبادرة مرونة ويندوز التي تهدف إلى تقليل وقت التوقف عن العمل والحاجة إلى التدخل اليدوي من قبل مسؤولي الشبكة أثناء سيناريوهات الاسترداد واسعة النطاق.

مع ذلك، تتيح مايكروسوفت هذه الميزة أيضًا للمستهلكين الذين يستخدمون إصداري Home أو Pro من نظام ويندوز 11، بدءًا من تحديث الأمان لشهر أغسطس 2025 للإصدار 24H2 وما بعده.

عملية الاسترداد السريع

عندما يفشل جهاز الكمبيوتر في بدء التشغيل بشكل متكرر، يدخل تلقائيًا إلى بيئة استرداد ويندوز ويتصل بالشبكة عبر الإنترنت. وبعد إنشاء الاتصال، يقوم النظام بتحميل بيانات التشخيص إلى خوادم مايكروسوفت لتحديد سبب المشكلة.

إذا تم العثور على حل معروف، خاصة في حالات الانقطاعات واسعة النطاق، يمكن لمايكروسوفت توفير حل مستهدف. بعد ذلك، يقوم النظام بتنزيل الإصلاح وتطبيقه باستخدام آلية تحديث ويندوز ثم إعادة التشغيل.

وفي حال نجاح الإصلاح، يتم تشغيل الجهاز مباشرةً في بيئة ويندوز 11. أما إذا فشل الإصلاح، فيعيد الجهاز التشغيل في بيئة الاسترداد ويحاول مرة أخرى تلقائيًا.

يُذكر أن ميزة الاسترداد السريع للجهاز مفعّلة افتراضيًا على أجهزة ويندوز 11 Home، بينما على الأجهزة التي تعمل بنظام Windows 11 Pro أو الإصدارات الأحدث، يجب تهيئتها يدويًا.

عند تفعيل الميزة، يتصل الجهاز بالشبكة ويقوم بتنزيل الحلول عبر تحديث ويندوز تلقائيًا. أما إذا تم تعطيل الميزة، فسيحاول الكمبيوتر استخدام ميزة "إصلاح مشاكل بدء التشغيل" القديمة للاسترداد.

ولتفعيل ميزة الاسترداد السريع للجهاز على ويندوز 11، افتح الإعدادات، وانقر على النظام، ثم انتقل إلى صفحة الاسترداد على الجانب الأيمن، واختر ميزة الاسترداد السريع للجهاز وقم بتفعيلها. بعد ذلك، ستعمل الميزة تلقائيًا عند فشل تشغيل الكمبيوتر بشكل متكرر.