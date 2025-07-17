احمِ نفسك.. تحقق "الآن" من إعدادات تنبيهات الطوارئ في هاتفك

بعد الفيضانات المدمرة، ودرجات الحرارة القياسية التي شهدتها عدة مناطق في العالم، أصبح من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، التأكد من قدرة هاتفك على تنبيهك بصوت عالٍ وواضح عند اقتراب الخطر.

فتنبيهات الطوارئ قد لا تكون فعالة إلا إذا تلقّاها الناس في الوقت المناسب وأدركوا مدى إلحاحها.

ومع ذلك، أفاد العديد من المستخدمين بتلقي تحذيرات متأخرة جدًا أو لم يتلقوها على الإطلاق، مما يبرز وجود ثغرات في أنظمة التنبيه العامة.

فسواء كنت تعيش في منطقة معرضة للأعاصير أو للعواصف الرملية، أو ترغب فقط في البقاء على أهبة الاستعداد، فإن اتباع الخطوات التالية سيضمن إعداد هاتفك بشكل صحيح لإرسال تحذيرات طوارئ يمكنها تجاوز الوضع الصامت، وإيقاظك، وربما إنقاذ حياتك في حالات الطوارئ.

وإليك 4 طرق يمكن لهاتفك من خلالها المساعدة في حالات الطوارئ.

تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

على هواتف آيفون، انتقل إلى الإعدادات ومن ثم الإشعارات، وحدد تنبيهات الحكومة، وتأكد من تفعيل تنبيهات السلامة العامة، وتنبيهات الطوارئ، وخاصية "تشغيل الصوت دائمًا" لأنه ضروري، فهو يضمن إصدار التنبيهات حتى عندما يكون هاتفك في وضع الصامت أو "عدم الإزعاج".

على أجهزة أندرويد، انتقل إلى الإعدادات، ومن ثم الأمان والطوارئ، واختر تنبيهات الطوارئ اللاسلكية، وفعّل خيار "السماح بالتنبيهات"، وتأكد من تفعيل كل من "التهديدات الشديدة"، و"التهديدات الخطيرة".

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وتستخدم هذه التنبيهات نغمة عالية مميزة ونمط اهتزاز لجذب انتباهك، حتى في منتصف الليل.

خدمات الموقع الجغرافي

غالبًا ما تكون تنبيهات الطوارئ مستهدفة جغرافيًا. فإذا لم يكن هاتفك يعرف موقعك الجغرافي، فقد لا يتلقى تحذيرًا ذا صلة.

لتفعيل ذلك على أجهزة آيفون، انتقل إلى الإعدادات، وحدد الخصوصية والأمان وخدمات الموقع الجغرافي والطقس. وعيّنها على "السماح دائمًا" وفعل ميزة "الموقع الجغرافي الدقيق".

على أجهزة أندرويد تأكد من تفعيل أذونات الموقع الجغرافي في تطبيقات الطقس أو الطوارئ. وفعّل "استخدام الموقع الجغرافي الدقيق" إذا كان هاتفك يدعمها. فبدون خدمات الموقع الجغرافي، قد تفوتك تنبيهات محلية، أو قد تتلقى تنبيهات لمناطق لا تتواجد فيها.

تطبيقات الطقس والتنبيهات

على الرغم من أهمية التنبيهات الحكومية، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة للبقاء على اطلاع.

في هذه الحالة يمكنك تثبيت تطبيقات الطوارئ التي توفر إشعارات فورية أو تنبيهات صوتية، والتي غالبًا ما تصل أسرع من التنبيهات الحكومية، كما أن العديد منها يتجاوز الوضع الصامت.

وتأكد أيضًا من الاشتراك في نظام تنبيهات الطوارئ المحلي في مدينتك إذا توافر، والذي قد يقدم أيضًا رسائل نصية موجهة، أو مكالمات هاتفية، أو رسائل بريد إلكتروني.

اختبر نظامك بانتظام

كما هو الحال مع كاشف الدخان، يحتاج نظام التنبيه لديك إلى صيانة. ويتم ذلك من خلال التحقق دوريًا من أن التنبيهات لا تزال مفعلة.

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كذلك، تأكد من تحديث تطبيقاتك وفعاليتها، وأن إعدادات مستوى الصوت والتنبيهات في هاتفك لم تتغير بعد تحديثات النظام.

فيمكن أن تمنع عمليات الفحص الاستباقية أي أخطاء أمنية، وتساعدك على التصرف بسرعة عند ظهور تهديد حقيقي.