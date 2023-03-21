ابتكار نسيج اصطناعي لشفاء السكتات القلبية المفاجئة‎‎

ابتكر باحثون من الجامعة التقنية في مدينة سيدني الأسترالية تقنية جديدة تستخدم الطباعة الحيوية لإنتاج أنسجة اصطناعية من الخلايا الجذعية لمرضى القلب، قادرة على شفاء عضلة القلب من آثار السكتات القلبية المفاجئة.

وتعتمد التقنية على تركيب مواد خاصة للطباعة الحيوية من خلايا المريض، لاستخدامها في طباعة الأنسجة القلبية بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يصلح أماكن الأنسجة الميتة في القلب.

وأشار الباحثون، في دراستهم المنشورة في مجلة "بيو برينتينغ" العلمية، إلى أن الأنسجة الجديدة تمتاز بكونها آمنة واقتصادية.

وقال الدكتور كارمين جينتيل، المشارك في الدراسة: "ساعدتنا الدراسة على فهم كيفية عمل الأنسجة المطبوعة حيويا بعد زراعتها في القلب، وأثبتت دراستنا أن الأنسجة المهندسة حيويا هي أفضل علاج حتى الآن لفشل القلب، في حين أن التقنيات الأخرى لم تحسن من عمل القلب أو أن التحسن الناتج عنها كان غير مستمر".

وأضاف: "تمتاز الأنسجة الحيوية الجديدة بكونها أقل تكلفة وأكثر أمانا، وتضمن استمرارية تحسن المريض"، وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.