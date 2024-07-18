تُجري شركة "ألفابت"، المجموعة الأم المالكة لشركة غوغل، محادثات للاستحواذ على شركة Wiz الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع قوله إن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يجعلها "أكبر عملية استحواذ" للشركة حتى الآن.

وقال المصدر المطلع، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، حتى الآن، لافتًا إلى أن المحادثات قد تنتهي دون التوصل إلى اتفاق.

وتشير الصفقة، في حال حدوثها، إلى التزام "ألفابت" بتعزيز مكانتها في مجال الأمن السيبراني وتقديم حلول أمنية متقدمة لعملائها.

وتعزى ضخامة صفقة "ويز" المحتملة إلى قيمة شركة "ويز" في مجال الأمن السيبراني، حيث أصبحت حماية البيانات والشبكات من أهم الأولويات في العالم الرقمي.

وتبحث "ألفابت" شراء Wiz من مالكها عساف رابابورت، وهو ضابط سابق من الوحدة العسكرية 8200 التي لها سجل في إفراز رواد أعمال في مجال التكنولوجيا.

وتتخذ شركة "ويز" من نيويورك مقرًّا لها، ولديها مكاتب إضافية في الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتعاون مع كبريات شركات الحوسبة، مثل: "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".