روبوت يعمل بتقنية مشبك الشعر لاستخدامات الطب والفضاء

طور باحثون من جامعة "كولومبيا" الأمريكية، تصميما جديدا لروبوت مرن صغير وبسيط، يمكن تصنيعه بالاعتماد على آلية عمل ملاقط الشعر، ويمتاز بقدرته على تغيير شكله لأداء وظائف مختلفة في مجالات عديدة.

ويمكن توظيف الروبوت المرن في تطبيقات صناعية مختلفة كبديل عن مرونة حركة البشر في المصانع.

ويستطيع الباحثون استخدام الروبوت الجديد في مجال الطب والعمليات الجراحية المعقدة، فضلا عن إمكانية إرساله إلى الفضاء لاستكشاف البيئات الصعبة، والتعامل مع الكوارث الطبيعية على كوكب الأرض.

ويبحث علماء الروبوتات باستمرار، عن تصاميم جديدة لتصنيع روبوتات بسيطة بكفاءة عالية وهياكل مرنة مستوحاة من الحيوانات.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "آر آكس آي في" العلمية، إلى اعتمادهم على حركة ملقط الشعر عند انحنائه إلى إحدى الجهتين العلوية أو السفلية، ويمكن تحويله من وضعية إلى الأخرى بسرعة عالية وباستخدام طاقة منخفضة.

وصمم الباحثون روبوتين مختلفين اعتمادا على بساطة حركة ملقط الشعر، من خلال تشكيل قطعة مسطحة من البلاستيك وقابلة للطي على شكل حرف "C" ثم تقريب نهايتي القطعة من بعضهما وربطها سوية، ما سمح بمحاكاة عمل ملقط الشعر.