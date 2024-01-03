شملت شركات ودولًا.. أسوأ اختراقات "الهاكرز" لعام 2023

ازدحم عام 2023 بحوادث الأمن الرقمي الناجمة عن الأنواع الكلاسيكية من الهجمات، مثل: التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، وحالات الابتزاز الرقمي، وحملات القرصنة.

وطالت هذه الحوادث الرقمية جميع القطاعات تقريبًا، وسربت بيانات الملايين من المستخدمين، لكن كان هناك بعض الهجمات التي اعتُبرت "الأسوأ" على الإطلاق، خلال العام الماضي.

سجلات الأطفال

كشف تطبيق الرقابة الأبوية الشهير Kid Security، والذي يسمح للآباء بمراقبة سلامة أطفالهم عبر الإنترنت والتحكم فيها، عن اختراق أكثر من 300 مليون سجل بيانات، بما في ذلك 21000 رقم هاتف و31000 عنوان بريد إلكتروني، وتم أيضًا الكشف عن بعض بيانات بطاقة الدفع.

تسرب بيانات تشات جي بي تي

تسبب خطأ تم العثور عليه في مكتبة "ChatGPT" مفتوحة المصدر، بقيام روبوت الدردشة بتسريب البيانات الشخصية للعملاء في آذار/مارس 2024، والتي تضمنت بعض معلومات بطاقة الائتمان وعناوين بعض الدردشات التي بدأوها.

وقالت منظمة "OpenAI" للذكاء الصناعي، بعد الحادث، إنه كان من الممكن لبعض المستخدمين رؤية الاسم الأول والأخير لمستخدم نشط آخر، وعنوان البريد الإلكتروني، وعنوان الدفع، وآخر 4 أرقام فقط من رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

بيانات شركة بوينغ

كشفت شركة بوينغ المصنعة للطائرات أن حادثًا إلكترونيًّا أثر على عناصر عدة من أعمالها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حيث عملت الشركة بالفعل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في الهجوم.

وأكدت الشركة أن الحادث ليس له أي تأثير على سلامة الرحلات.

وأعلنت عصابة "LockBit Ransomware" في البداية مسؤوليتها عن الهجوم ونشرت تهديدًا موجهًا إلى شركة بوينغ طلبت من خلاله فدية.