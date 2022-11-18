الهند تطلق أول صاروخ يطوره القطاع الخاص إلى الفضاء

أطلقت الهند أول صاروخ يتم تطويره عن طريق القطاع الخاص وهو الصاروخ "فيكرام-إس" اليوم الجمعة، في خطوة فارقة في جهود البلاد لبناء صناعة فضاء تجارية.

وانطلق الصاروخ الذي يبلغ وزنه 545 كغم، وطورته شركة الفضاء الناشئة "سكاي روت"، من موقع الإطلاق التابع لوكالة الفضاء الهندية بالقرب من تشيناي.

تبلغ سرعة الصاروخ خمسة أمثال سرعة الصوت ويستطيع حمل ما يصل إلى 83 كغم لمسافة 100 كيلومتر.

وأظهرت لقطات فيديو الصاروخ وهو ينطلق من مركز الفضاء مخلفا وراءه عمودا من الدخان والنار.

قال مسؤولون إنه سقط في خليج البنغال بعد حوالي خمس دقائق من إطلاقه.

وكانت "سكاي روت" ومقرها حيدر اباد، والتي تأسست في العام 2018 ومدعومة من صندوق الثروة السيادية السنغافوري، أول شركة فضاء ناشئة توقع اتفاقية لاستخدام مرافق الإطلاق والاختبار التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية بعد أن فتحت الحكومة الباب أمام الشركات الخاصة في العام 2020.

وذكرت الشركة أن ما يقرب من 100 شخص شاركوا في أول مشروع إطلاق لها.

وأطلق على الصاروخ اسم فيكرام سارابهاي وهو فيزيائي وفلكي هندي يعتبر مؤسس برنامج الفضاء الهندي.