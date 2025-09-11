كيفية نسخ النصوص من الصور على هواتف أندرويد بسهولة

مع التقدم التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية، أصبح من السهل التعامل مع النصوص الموجودة داخل الصور، سواء كانت صورًا للكتب، المستندات، أو لقطات شاشة.

وعلى هواتف أندرويد، توجد عدة طرق لنسخ النصوص من الصور بسهولة دون الحاجة لكتابتها يدويًا، وهو ما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير.

هنا، لا بد من الإشارة إلى أن بعض هواتف أندرويد الحديثة توفر ميزة النسخ الذكي للنص من الصور مباشرة من المعرض دون الحاجة لتطبيق إضافي.

وعلى سبيل المثال، عند فتح الصورة في تطبيق الصور، يمكن الضغط على النص الذي يظهر، وسيظهر خيار "نسخ النص".

وهذه الطريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي المدمج في الهاتف، وتعد من أسهل الطرق وأكثرها سرعة.

تطبيق غوغل "Lens"

أول طريقة هي استخدام تطبيق غوغل "Lens" المدمج في معظم هواتف أندرويد الحديثة، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيق الصور أو الكاميرا مباشرة.

ولنسخ النص من صورة باستخدام غوغل Lens، يجب فتح الصورة التي تحتوي على النص، ثم الضغط على أيقونة Lens.

بعد ذلك، سيقوم التطبيق بتحليل الصورة والتعرف على النصوص الموجودة فيها، وبمجرد ظهور النصوص، يمكن تحديد الجزء المرغوب ونسخه مباشرة إلى الحافظة أو مشاركته مع تطبيقات أخرى مثل البريد الإلكتروني أو تطبيق الملاحظات.

تطبيقات خارجية

طريقة أخرى هي استخدام تطبيقات خارجية مخصصة للتعرف الضوئي على الحروف.

وتوجد العديد من التطبيقات المجانية على متجر غوغل بلاي، مثل: Text Scanner وMicrosoft Lens.

وبعد تحميل التطبيق وفتحه، يمكن اختيار الصورة من المعرض أو التقاط صورة جديدة، وسيقوم التطبيق بتحليل النصوص واستخراجها بشكل يسمح بنسخها واستخدامها في أي مكان.

وتوفر بعض التطبيقات ميزات إضافية مثل ترجمة النصوص أو تحويلها إلى مستندات PDF قابلة للتحرير.

ميزة "Circle to search"

من الطرق الحديثة أيضًا "Circle to Search"، وهي ميزة توفرها بعض هواتف أندرويد مثل هواتف سامسونغ.

وتمكنك هذه الطريقة من رسم دائرة حول أي نص في الصورة مباشرة باستخدام إصبعك، وسيقوم الهاتف بالتعرف على النص داخل الدائرة على الفور.

بعد ذلك، يمكن نسخ النص أو البحث عنه مباشرة على الإنترنت أو ترجمته.

هذه الطريقة مريحة جدًا لأنها لا تتطلب تحديد النص بدقة، وتتيح للمستخدم التعامل مع أجزاء صغيرة من الصورة بسرعة.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أنه من المهم التأكد من وضوح الصورة، ودقة النصوص، فالنصوص الغامضة أو المشوشة قد لا يتم التعرف عليها بشكل صحيح.

كما ينصح بمراجعة النص المنسوخ بعد العملية للتأكد من صحته، خاصة إذا كان يحتوي على أرقام أو رموز دقيقة.