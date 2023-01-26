باحثون يبتكرون روبوتًا متغير الشكل يمكنه المرور من أضيق الأماكن

وفي حين أن الفريق لا يرى الابتكار مصدر تهديد للبشرية كما تم تصويره سابقًا في فيلم "Terminator"، إلا أنهم يتوقعون الاستفادة من هذه المادة بشكل أكثر ايجابية.

وبالإضافة إلى القدرة على تغيير الشكل، يقول المهندسون إن "روبوتاتهم مغناطيسية ويمكنها أيضًا توصيل الكهرباء، وتم اختبارها في بيئة تتضمن عوائق وعقبات لاختبار اجتيازها من خلال تحول الشكل".

وقال كبير المؤلفين البروفيسور كرمل مجيدي، وهو مهندس ميكانيكي في جامعة كارنيغي ميلون في كندا إن "للجسيمات المغناطيسية هنا دورين، أحدهما يجعل المادة تستجيب لمجال مغناطيسي متناوب، لذلك يمكنك من خلال الحث، تسخين المادة والتسبب في تغيير الطور".

وأضاف: "لكن الجسيمات المغناطيسية تمنح الروبوتات أيضًا القدرة على الحركة، والقدرة على التحرك استجابةً للحقل المغناطيسي".

وأوضح أن العملية تتناقض مع مواد تحويل الطور الحالية التي تعتمد على مسدسات حرارية أو تيارات كهربائية أو مصادر حرارة خارجية أخرى للحث على التحول من المادة الصلبة إلى السائلة.

ويقول البروفيسور مجيدي، إن "المادة الجديدة تتميز أيضًا بمرحلة سائلة شديدة السيولة مقارنة بالمواد الأخرى المتغيرة الطور، والتي تكون أطوارها السائلة أكثر لزوجة إلى حد كبير".

يشار إلى أنه وقبل استكشاف التطبيقات المحتملة، اختبر الفريق حركة المواد وقوتها في سيناريوهات مختلفة.

وبمساعدة المجال المغناطيسي، قفزت الروبوتات فوق الخنادق، وتسلقت الجدران، حتى انقسمت إلى نصفين لتحريك الأشياء الأخرى بشكل تعاوني قبل أن تلتحم معًا مرة أخرى.