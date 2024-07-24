لا يزال إطلاق آيفون 16 على بعد بضعة أشهر فقط، ولكن يبدو أن الشائعات أكثر حماسًا لخطط أبل لنماذج آيفون 17 في عام 2025.

فبينما تعتبر ميزات الذكاء الاصطناعي صفقة كبيرة للشركة مثل أول آيفون تم إطلاقه في عام 2007، فلماذا يتحول التركيز كله إلى موديلات 2025 القادمة؟.

يبدو أن الشركة ستقوم بأكبر تصميم وتغييرات في الميزات في جميع طرازات آيفون 17.

معدل تحديث شاشة أعلى

بينما ستقدم شركة أبل مجموعة شرائح A18 لميزات الذكاء الاصطناعي لجميع طرازات سلسلة آيفون 16 هذا العام، ستحتفظ الشركة ببعض التغييرات الأكبر لسلسلة آيفون 17.

وتشير التقارير إلى أن تشكيلة آيفون 17 ستدعم أخيرًا تقنية عرض ProMotion التي توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز للمجموعة بأكملها.

وهذا ليس كل شيء، نتوقع أيضًا رؤية ميزة معدل التحديث المتغير ممكّنة في هذه الطرازات بفضل تقنية LTPO التي تسمح للشاشة بالتبديل بين 1 هرتز و120 هرتز بناءً على ما تفعله على الجهاز.

تغييرات الكاميرا

يمكن أن تكون التغييرات الأخرى مرتبطة بالكاميرات، حيث من المتوقع أن يصبح المستشعر الأكبر بدقة 48 ميغابكسل جزءًا أساسيًا من نماذج آيفون المستقبلية.

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ومن المتوقع أيضًا أن يكون آيفون 17 أنحف وأكثر أناقة مع هيكل من الألومنيوم وشاشة قياس 6.27 للطراز القياسي و6.86 لطراز برو ماكس.

ويأمل الكثيرون في رؤية بعض التحسينات في التصميم مع أجهزة آيفون 2025؛ لأن التحديث طال انتظاره، مع أن هذه التغييرات ستؤدي دائمًا إلى رفع أسعار طرازات آيفون 17 العادية أيضًا، مما يسمح للشركة برفع أسعار طرازات Pro بشكل أكبر.