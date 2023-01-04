وفاة رائد الفضاء والتر كاننغهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج أبولو

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن رائد الفضاء السابق والتر كاننغهام، الذي سافر على متن رحلة (أبولو 7) في عام 1968، ضمن أول مهمة مأهولة في برنامج أبولو مهدت الطريق أمام 12 آخرين للهبوط على القمر في السنوات اللاحقة، توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما.