قال بعض مستخدمي ChatGPT إنهم سيستخدمون منصة الذكاء الاصطناعي هذه بشكل أقل إذا تضمنت النصوص التي ينشؤونها علامات مائية.

ومن المعروف أن شركة "OpenAI" لديها منذ حوالي عام نظام خاص بها لوضع علامات مائية على النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، لكن الشركة منقسمة داخليًا بشأن ما إذا كانت ستصدرها أم لا.

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ومن ناحية، يبدو الأمر وكأنه الأمر المسؤول الذي يجب القيام به، بينما من ناحية أخرى، قد يضر ذلك بنتائجها النهائية وبعدد مستخدمي "ChatGPT".

وفي استطلاع أجرته OpenAI، أيد الناس في جميع أنحاء العالم فكرة إضافة العلامة المائية للكشف عن الذكاء الاصطناعي.

وتوصف العلامة المائية الخاصة بـ OpenAI بأنها تعدل كيفية توقع النموذج للكلمات والعبارات الأكثر احتمالية التي ستتبع الكلمات والعبارات السابقة؛ مما يخلق نمطًا يمكن اكتشافه.

وهذه العلامة مفيدة في العديد من الحالات، وعلى سبيل المثال إن تقديم أي طريقة للكشف عن المواد المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي هو أداة لمساعدة المعلمين الذين يحاولون ردع الطلاب عن تسليم مهام الكتابة إلى الذكاء الاصطناعي.

وتقول OpenAI إن طريقتها دقيقة للغاية وفعالة بنسبة 99.9 بالمئة، ومقاومة للتلاعب وإعادة الصياغة.

في المقابل، يبدو أن "OpenAI" قلقة من أن استخدام العلامة المائية قد يؤدي إلى إبعاد مستخدمي ChatGPT الذين، بحسب استطلاع أجرته الشركة، أخبر ما يقرب من 30 في المائة منهم الشركة بوضوح أنهم سيستخدمون البرنامج بشكل أقل إذا تم تنفيذ العلامة المائية.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال بعض الموظفين في الشركة يشعرون بأن العلامة المائية فعالة. ولكن في ضوء مشاعر المستخدمين المزعجة، اقترح البعض الآخر تجربة أساليب أقل إثارة للجدل لا تبعد المستخدمين عن منصة ChatGPT.