تقنية لربط الطائرات المسيّرة بشبكات الهاتف المتحرك في الظروف الصعبة

ولا تستطيع الأنظمة المعتمدة على شبكات الهواتف الذكية المحافظة على اتصال وثيق ومستقر مع الطائرات دون طيار عندما تكون أحمال الشبكة مرتفعة أو تغطيتها منخفضة.

ويتسبب طيران الطائرة على ارتفاعات عالية أيضا بالاتصال بأبراج اتصالات عديدة في الوقت نفسه، ما يسبب الانتقال السريع بينها وفقدان الاتصال أثناء ذلك.

واكتشف الباحثون أن بروتوكولات نقل البيانات التقليدية غير قادرة على التعامل مع تقلبات سرعة وصول البيانات، ما دفعهم إلى تصميم بروتوكولات برمجية جديدة، تستطيع التعامل مع تغيرات أماكن الطائرة وارتفاعها واتجاه الطيران وسرعة نقل البيانات بكفاءة وأمان.

وقال العالم توم بيتشوتا، المشارك في الدراسة: "أجرينا اختبارا على طائرة دون طيار للمقارنة بين ببروتوكولات التشغيل القديمة والحديثة، وتوصلنا إلى اتصال مستقر معها دون أي انقطاع عن شبكة الهاتف"، وفقا لموقع "نيوز 8 بلاس".