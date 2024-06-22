"أبل" تؤجل إطلاق 3 خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، الجمعة، تأجيل إطلاق 3 خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي، امتثالاً لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي من "أبل" التأكد من قدرة المنتجات والخدمات المنافسة على العمل باستخدام أدواتها، وفق "رويترز".

وسلّطت "أبل" الضوء على جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الشهر باستعراضها طائفة من الخصائص الجديدة وتحسينات البرمجيات لجهاز "آيفون" وأجهزة أخرى تنتجها لتعزيز المبيعات المتقلصة.

وقالت الشركة إن خاصية "أبل إنتليجنس" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج نصوص وصور وغيرها من المحتوي بناء على أمر ستكون متاحة على أجهزة "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" و"آيباد" و"ماك" التي بها شريحة "إم1" والإصدارات الأحدث.

وتسمح خاصية "فون ميرورينج" في نظام تشغيل "ماك أو.إس سيكويا" بمشاهدة شاشة الهاتف والتفاعل معها على أجهزة كمبيوتر "ماك".

وقالت الشركة إن خصائص "فون ميرورينج" ومعززات "شيربلاي سكرين شيرنج" و"أبل إنتيلجنس"، لن تُطرح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي هذا العام بسبب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت "أبل": "نحن قلقون على وجه التحديد من أن متطلبات التشغيل البيني بقانون الأسواق الرقمية قد تجبرنا على المساس بسلامة منتجاتنا بما يعرض خصوصية المستخدم وأمن البيانات للخطر".

وجاء في الرسالة أيضاً: "نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإيجاد حل يمكننا من تقديم هذه الخصائص لعملائنا في الاتحاد الأوروبي دون المساس بسلامتهم".

وكانت المفوضية الأوروبية فرضت في مارس/ آذار الماضي غرامة 1.84 مليار يورو (ملياريْ دولار) على شركة "أبل" في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت العقوبة على خلفية منع تطبيق "سبوتيفاي" وغيره من تطبيقات الموسيقى من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر "أبل".

وجاء قرار المفوضية رداً على شكوى قدمتها "سبوتيفاي" السويدية في 2019 ضد هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر "أبل" البالغة 30%.