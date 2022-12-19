قفازات لاسلكية كالجلد تنقل الإحساس لعالم الميتافيرس

أصبح تعزيز التجربة الافتراضية مع الإحساس باللمس موضوعًا ساخنًا خلال السنوات الأخيرة، لكن الأجهزة اللمسية اليوم لا تزال ضخمة ومتشابكة مع الكثير من الأسلاك.

وفي هذا الإطار، طور فريق بقيادة باحثي جامعة مدينة هونغ كونغ (CityU) مؤخرًا، قفازًا يحاول التعامل مع تلك المعضلة، وهو عبارة عن واجهة لمسية لاسلكية متقدمة، تسمى WeTac.

ويتم ارتداء هذا القفاز في اليد، ويتميز بأنه رقيق وفائق النعومة، ويجمع بيانات الإحساس اللمسي المخصصة لتوفير لمسة حية تجربة في عالم الميتافيرس.