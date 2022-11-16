تطوير أول لقاح في العالم لتقليل إنتاج الماشية لغاز الميثان وحماية الكوكب

طور باحثون في نيوزيلندا لقاحًا واعدًا يمكنه منع الأبقار من تجشؤ غاز الميثان المسؤول عن ربع الاحترار العالمي.

وبحسب تقرير أورده موقع "آيه بي سي نيوز" الأمريكي، فإن اللقاح يأتي ضمن مساعي حكومة نيوزيلندا للحياد الكربوني وخفض انبعاثات الميثان من الحيوانات بنسبة 47٪ بحلول عام 2050.

ويكمن السر وراء تلك المساعي المكثفة إلى أن الأبقار لا تستطيع هضم العشب الذي تأكله بسهولة، لذا تلجأ لتخميره في عدة حجرات بالمعدة أو الأحشاء (الكرش) في عملية ينتج عنها إطلاق كمية كبيرة من غاز الميثان.

ولتحقيق هذا الغرض، طور الباحثون اللقاح المذكور، والذي يؤدي إلى تثبيط عمل الميكروبات التي تعيش داخل الحيوانات وتسبب في انبعاثات غاز الميثان.

وفي هذا الصدد قال "بيتر يانسن"، وهو عالم رئيس في مؤسسة "AgResearch" المملوكة للحكومة، إن هذه الميكروبات تبدو نفعية وليست مكملة لعملية الهضم.

وذكر أن اللقاح الذي عمل عليه طيلة الـ15 عامًا الماضية، لديه القدرة على تقليل كمية الميثان الناتجة من تجشؤ الأبقار بنسبة 30٪ على الأقل وقد تصل إلى 90 %، الأمر الذي من الممكن أن يغير اللعبة تمامًا.

وأوضح أن اللقاح يحفز الجهاز المناعي للحيوان على إنتاج أجسام مضادة، تثبط إنتاج تلك الميكروبات المنتجة للميثان، مشيرًا إلى أن إحدى المزايا الكبيرة للقاح أنه يتم إعطاؤه مرة واحدة فقط في العام أو ربما حتى مرة واحدة في عمر الحيوان.

وإلى جانب اللقاح، ثمة حلول عملية يجرى تطويرها في الوقت الحالي لمنع الأبقار من تجشؤ الميثان، من بينها التعديل الجيني لعشب "الريجراس" والبرسيم الأبيض الذي تأكله حيوانات نيوزيلندا في الغالب.

وفي البرسيم على سبيل المثال، وجد العلماء طريقة لزيادة مادة العفص (مضادة للأكسدة)، في الأوراق، مما يساعد على منع إنتاج الميثان.

ويشير التحليل المختبري إلى أن البرسيم المعدل يقلل من إنتاج الميثان بنسبة 15٪ إلى 19٪.

وفي بحث آخر، تقوم شركة الألبان "Fonterra" باختبار مزيج "بروبيوتيك" وخضار "الكابوتشي" لتقديمه للحيوانات لتقليل غاز الميثان.

والبروبيوتيك بكتيريا حية نافعة تتواجد في بعض أنواع الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية وإتمام عملية الهضم، وتشبه البكتيريا المفيدة هذه البكتيريا النافعة التي تتواجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان.

وتواصل شركة Zelp البريطانية تجربة وتحسين أحزمتها القابلة للارتداء، بينما أشارت تجارب أخرى إلى أن الأعشاب البحرية الحمراء التي تسمى "Asparagopsis" تقلل الميثان عندما تأكلها الأبقار.