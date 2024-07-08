لأول مرة في العراق مررت شركتا غوغل وفيسبوك سعاتهما داخل الأراضي العراقية، ضمن عقد "طريق الحضارات" الذي أبرمته وزارة الاتصالات ودخل حيز التنفيذ أوائل عام 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة عمر العامري، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق بدأ بالتشغيل التجاري لـ (طريق الحضارات) الذي يعد أول مشروع translate للألياف الضوئية في البلاد، والذي بموجبه يتم ربط كابل الألياف الضوئية براً لا بحراً".

أخبار ذات علاقة مخلوق مجهري يعيش على الوجه يثير الذعر بين رواد فيسبوك.. ما حقيقته؟

وأضاف، أن "شركتي غوغل وفيسبوك مررتا سعاتهما بشكل فعلي من خلال الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد "الأولى من نوعها بتاريخ البلاد".

وبين العامري، أن "المشروع يقضي بجعل العراق رابطاً رئيساً للألياف الضوئية ما بين آسيا والخليج العربي بأوروبا مروراً بتركيا"، والذي سيوفر للعراق مردودات مالية مهمة".

وكانت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، قد أكدت في وقت سابق، بأن "مشروع طريق الحضارات سيكون منافساً لقناة السويس، لأن الكثير من دول العالم باتت تفضل الطرق البرية للألياف الضوئية".