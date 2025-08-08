"غوغل" تطلق ميزة جديدة لتعزيز البحث والتعليم التفاعلي

يمكن القول إن محرك بحث غوغل قد وفر للطلبة قدرًا كبيرًا من الوقت في البحث عن المعلومات وتضييق نطاق الإجابات. ولتعزيز ذلك، أطلقت غوغل أيضًا ميزة "التعلم الموجه"، وهي ميزة يدعمها نموذج مخصص من الذكاء الاصطناعي المصمم للتعلم والبحث التربوي.

التعلم الموجه

لا يقتصر التعلم الموجه على تزويد الطلبة بالإجابات فحسب، لذلك تشجع ميزة "التعلم الموجه" الطلبة على المشاركة من خلال طرح أسئلة مفتوحة تعزز النقاش بدلاً من تقديم الحلول.

كذلك، تحلل هذه الميزة المشكلات أو الأسئلة خطوة بخطوة، وتشرحها للطالب مع التكيف مع أسلوب تعلم المستخدم. وللتوضيح أكثر، تقدم ميزة "التعلم الموجه" من خلال إجابات متعددة، صورًا، ومخططات، واختبارات، ومقاطع فيديو للمستخدمين، لبناء معارفهم واختبارها من خلال التركيز على أسلوب التعلم المعتمد.

وأفادت "غوغل" في إحدى مدوناتها، بأن التعلم الموجه تم تصميمه ليكون مساحة آمنة للطلبة لطرح أي أسئلة تخطر على بالهم بهدف تقديم إجابات سريعة وشروحات مفصلة خالية من الأحكام، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف الموضوعات بحرية.

تحسين المهارات

تعاونت غوغل مع المعلمين في تطوير ميزة "التعلم الموجه" لتعزيز التدريس. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الطلبة من الاستكشاف والفهم خارج الفصل الدراسي، وتحسين مهاراتهم في حل المشكلات.

ولتسهيل ذلك، تم تطوير رابط مخصص للمعلمين لمشاركة المحتوى مع الطلبة أو نشره مباشرة في غوغل Classroom، مما يبسّط عملية دمج المحتوى في الفصول الدراسية. يذكر أن غوغل طرحت، أخيراً، ميزات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي لتحسين بحث الطلبة أخيراً.

وأعلنت أنه يمكن للمستخدمين، الآن، تحميل الصور أو ملفات PDF إلى وضع الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر، وطرح أسئلة حول المحتوى الذي يشاهدونه، سواءً كان واجبًا منزليًا أو مستندPDF .

ولتوسيع نطاق فهمهم ليتجاوز المحتوى الرئيس، يمكن للمستخدمين طرح أسئلة متابعة وتحميل ملفات PDF متعلقة بالدروس.