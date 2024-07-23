سواء كان لديك جهاز MacBook Air M2 قديم، أو حصلت للتو على جهاز MacBook Air M3 Max كبير الحجم مقاس 16 بوصة، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب عليك القيام بها أولاً، والتي ستجعل وقتك مع macOS أكثر متعة، خاصة إذا كنت تنتقل من نظام ويندوز إلى Mac.

لذلك نقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من كمبيوتر ماك الخاص بك.

تخصيص شريط الرموز

يعد شريط الرموز Dock الجزء الأكثر أهمية في الشاشة الرئيسية لجهاز Mac. لذا اقض بعض الوقت في تخصيصه بالطريقة التي تريدها.

في هذا السياق يمكنك إعداده ليُظهر فقط التطبيقات التي تهمك مثل الخرائط أو FaceTime أو البريد الإلكتروني.

ولتقليل المساحة التي يشغلها Dock بشكل أكبر، يمكنك تغيير حجم الرموز. كما يمكنك تغيير موضع Dock إلى الحواف اليسرى أو السفلية أو اليمنى من شاشتك.

استخدم بصمة الإصبع

من المحتمل أن جهاز MacBook الخاص بك يحتوي على مستشعر Touch ID، نظرًا لأنه أصبح قياسيًا في أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة منذ عام 2018، ويجب عليك الاستفادة منه، لأنه طريقة سهلة لتبسيط تسجيل الدخول إلى جهاز Mac الذي سيوفر لك ساعات لا حصر لها من الوقت على المدى الطويل.

ولإعداد Touch ID على جهاز MacBook الجديد، ما عليك سوى النقر فوق زر أبل في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة والانتقال إلى إعدادات النظام، ومن ثم Touch ID من هناك، انقر فوق "إضافة بصمة إصبع".

والآن يطلب منك تسجيل بصمة واحدة على الأقل. والآن يمكنك تسجيل الدخول بسرعة إلى جهاز Mac الخاص بك أو التحقق من هويتك بلمسة إصبع، مما قد يوفر عليك على المدى الطويل ساعات كنت أمضيتها في كتابة كلمة المرور في كل مرة تريد فيها تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

الوصول إلى البيانات الأساسية

إذا كنت ترغب في الوصول إلى البيانات الأساسية مثل التقويم والملاحظات والطقس بطريقة سريعة وسهلة، يمكنك استخدام أدوات في macOS لوضع هذه المعلومات مباشرة على الشاشة الرئيسية.

ومع أن هذه الأدوات كانت موجودة في نظام التشغيل macOS منذ زمن طويل، فإنها حصلت على ترقية كبيرة في نظام التشغيل macOS Sonoma، مما يجعلها أفضل من الأدوات الضعيفة المتوفرة في نظام التشغيل ويندوز 11.

وللبدء في إعداد الأدوات على أجهزة MacBooks الجديدة، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشاشة الرئيسة، وثم انقر فوق خيار "تحرير الأدوات". مع العلم أنه يجب أن يكون لديك نظام التشغيل macOS Sonoma أو إصدار أحدث للوصول إليها.

تخصيص زوايا الشاشة

هذه إحدى الميزات المفضلة في نظام التشغيل macOS هي Hot Corners، والتي تتيح لك تعيين اختصار مخصص يتم تشغيله في كل مرة تقوم فيها بتحريك الماوس إلى زاوية من شاشتك.

نظرًا لأن جهاز MacBook يحتوي على شاشة ذات أربع زوايا، فهذا يعني أن لديك أربعة اختصارات للتحكم بها، ما سيجعلك مستخدمًا أكثر كفاءة لنظام ماك.

افتراضيًا، يتم تعيين Hot Corner على اختصار Quick Note، والذي يتيح لك فتح ملاحظة جديدة بسرعة في تطبيق Notes عن طريق تحريك المؤشر إلى الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة والنقر فوق الرمز المنبثق.

لتغيير هذا الاختصار أو إضافة بعض الاختصارات في الزوايا الأخرى، ما عليك سوى النقر على قائمة أبل في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك والانتقال إلى إعدادات النظام، من ثم سطح المكتب.

من هناك، قم بالتمرير إلى أسفل القائمة وانقر فوق الزر Hot Corners الموجود في الزاوية اليمنى السفلية. ويؤدي هذا إلى فتح قائمة تتيح لك اختيار ما يحدث عند تحريك المؤشر في كل ركن من أركان الشاشة.