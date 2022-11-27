ابتكار قفص ذكي لتربية الكائنات في أعماق البحار

ويضم الققص 200 جهاز استشعار ويمكن لنظام "التعرف على وجه الأسماك" مراقبة عدد الأسماك وحالة نموها في الوقت الفعلي"، بحسب الشركة المنفذة للمشروع.

وقال بان شي لو مدير الإستراتيجية في شركة Yantai CIMC Raffles Offshore للأعمال البحرية، إن جينغهاي 001 هو مثال للتنمية عالية الجودة للصناعة البحرية في الصين.

وأضاف: "أكبر صعوبة في الاستزراع المائي تكمن في عدم القدرة على التنبؤ به وعدم القدرة على السيطرة عليه. ومع ذلك، فإن البيانات المائية المستقرة التي يقدمها القفص ستكون ذات أهمية ثورية".

وفي معرض CMEE، وبالإضافة إلى القفص الذكي، فقد أصبحت الاتجاهات الخضراء ومنخفضة الكربون والصديقة للبيئة نقاطا بارزة أخرى للاقتصاد البحري الصيني.