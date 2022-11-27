ابتكار قفص ذكي لتربية الكائنات في أعماق البحار
كشفت الصين مؤخرا عن "جينغهاي 001"، وهو قفص ذكي كبير يستقر في أعماق البحار ويستخدم في تربية الكائنات البحرية وتديره الروبوتات.
وسرق القفص الذكي الأنظار خلال عرضه في "معرض الاقتصاد البحري 2022" 2022 (CMEE) في الصين الذي عقد في مدينة شنتشن جنوبي البلاد.
والقفص الذكي، الذي يبلغ طوله 68 مترا وعرضه 68 مترا وارتفاعه 40 مترا، مزود بمراقبة ذكية وتغذية أوتوماتيكية وروبوتات قادرة على تنظيف الشباك.
ويعمل القفص "جينغهاي 001" كمنصة ذكية لتربية الكائنات المائية في أعماق البحار، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 1000 طن، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ويضم الققص 200 جهاز استشعار ويمكن لنظام "التعرف على وجه الأسماك" مراقبة عدد الأسماك وحالة نموها في الوقت الفعلي"، بحسب الشركة المنفذة للمشروع.
وقال بان شي لو مدير الإستراتيجية في شركة Yantai CIMC Raffles Offshore للأعمال البحرية، إن جينغهاي 001 هو مثال للتنمية عالية الجودة للصناعة البحرية في الصين.
وأضاف: "أكبر صعوبة في الاستزراع المائي تكمن في عدم القدرة على التنبؤ به وعدم القدرة على السيطرة عليه. ومع ذلك، فإن البيانات المائية المستقرة التي يقدمها القفص ستكون ذات أهمية ثورية".
وفي معرض CMEE، وبالإضافة إلى القفص الذكي، فقد أصبحت الاتجاهات الخضراء ومنخفضة الكربون والصديقة للبيئة نقاطا بارزة أخرى للاقتصاد البحري الصيني.