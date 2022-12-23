تسلا تطلق شاحنا لاسلكيا يمكنه تشغيل 3 أجهزة معا‎‎

أعلنت شركة تسلا عن إطلاق منصة شحن لاسلكية، بقيمة 300 دولار، أطلقت عليها Tesla Wireless Charging Platform، يمكنه شحن ما يصل إلى 3 أجهزة في وقت واحد.

ويشبه مفهوم جهاز تسلا، إلى حد ما، فكرة جهاز الشحن AirPower الذي أرادت شركة أبل إنتاجه حيث يمكن وضع الأجهزة الثلاثة في أي مكان، حيث تتلقى ما يصل إلى 15 واط من الطاقة لكل منها.

وتقول تسلا إن التصميم الزاوي لمنصة الشحن مستوحى من مظهر شاحنة Cybertruck الخاصة بالشركة، ويتميز بغطاء من الألومنيوم بسطح ألكانتارا وحامل مغناطيسي قابل للفصل يمكن استخدامه للشحن بشكل مسطح أو بزاوية.