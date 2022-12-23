تسلا تطلق شاحنا لاسلكيا يمكنه تشغيل 3 أجهزة معا
أعلنت شركة تسلا عن إطلاق منصة شحن لاسلكية، بقيمة 300 دولار، أطلقت عليها Tesla Wireless Charging Platform، يمكنه شحن ما يصل إلى 3 أجهزة في وقت واحد.
ويشبه مفهوم جهاز تسلا، إلى حد ما، فكرة جهاز الشحن AirPower الذي أرادت شركة أبل إنتاجه حيث يمكن وضع الأجهزة الثلاثة في أي مكان، حيث تتلقى ما يصل إلى 15 واط من الطاقة لكل منها.
وتقول تسلا إن التصميم الزاوي لمنصة الشحن مستوحى من مظهر شاحنة Cybertruck الخاصة بالشركة، ويتميز بغطاء من الألومنيوم بسطح ألكانتارا وحامل مغناطيسي قابل للفصل يمكن استخدامه للشحن بشكل مسطح أو بزاوية.
وكانت شركة أبل قد أعلنت في سبتمبر 2017 عن جهاز AirPower، وهو شاحن متعدد الأجهزة مصمم لشحن iPhone و Apple Watch و AirPods دفعة واحدة، بحسب "macrumors".
وأرادت أبل أن يكون المستخدمون قادرين على وضع أجهزتهم في أي مكان على AirPower لشحنها، لكن الملفات اللاسلكية المتداخلة المطلوبة كانت مشكلة، حيث رأت الشركة مشكلات في إدارة الحرارة والتداخل التي منعت المنتج من أن يكون قابلاً للتطبيق.
وبينما كان من المفترض إطلاق AirPower في عام 2018، إلا أنه لم يظهر أبدًا حتى الآن، وأكدت أبل إلغاءه في عام 2019، رغم أن العديد من الشركات طرحت منتجات مشابهة وسبقت أبل.
وفي حين أن مفهوم تسلا مشابه لما كانت أبل تأمل في تحقيقه باستخدام AirPower، إلا أنه يقتصر على الأجهزة القائمة على Qi مثل iPhone و AirPods ولا تشحن ساعة أبل Apple Watch.