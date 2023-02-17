تقرير: مؤشرات على إمكانية استقرار البشر في القمر بشكل دائم

واعتبر التقرير أنّ إنتاج الطاقة المستمرة انطلاقا من غبار القمر سيكون في المستقبل أحد النقاط الرئيسية لغزو الفضاء، وفي هذه المرحلة تبرز شركة "بلو أوريجين" من خلال النجاح في تصنيع الخلايا الشمسية من بدائل مكافئة للثرى القمري أو غبار القمر، بدون انبعاثات كربونية وبدون ماء أو مكونات سامة، وهي التكنولوجيا التي يطلق عليها اسم "بلو الشيميست" ويمكن أن تفيد سكّان الأرض"، وفق تعبيره.

وأوضح أنّ الشركة المتخصصة في غزو الفضاء كشفت للتو عن عملية فريدة من نوعها في العالم لإنتاج الألواح الشمسية باستخدام الغبار القمري وكل ذلك بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبدون استخدام منتجات سامة، ولهذا الغرض استخدمت الشركة هذا الغبار الموجود على سطح القمر".

وأكد أنه "في ظل عدم وجود موارد من القمر اليوم كان على شركة "بلو أوريجين" إعادة إنتاج مستخلصات الغبار في المختبر، مع الحفاظ على تكوينها وخصائصها قبل أن تثبت أنه أصبح من الممكن الحصول على جميع مكونات الخلية الشمسية عن طريق التحليل الكهربائي البسيط".