جليد القطب الجنوبي يتعرض للذوبان بشكل سريع

أعد خبراء من وكالة الفضاء الأوروبية تقريرا حول ذوبان جليد القطب الجنوبي وغرينلاند بنسبة 15 % على أقل تقدير وهو أسرع مما كان متوقعا في السابق .

واستند الخبراء في معطياتهم إلى الصور القادمة من القمر الصناعي "كريوسات" المخصص لقياس سمك ومساحة الغطاء الجليدي للقطب الجنوبي وغرينلاند وأيسلندا والجبال المغطاة دائما بالجليد.

وجاء في التقرير أن حجم الجليد الذي يذوب في الفترة الأخيرة يتجاوز 150 كيلو مترا مكعبا سنويا.

ولوحظ ذوبان الجليد في منطقة بحر اموندسن، بسبب سرعة التيارات في هذا القطاع.

كما يشير التقرير إلى أن ذوبان الجليد هو أحد أسباب ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات.

يذكر أنه سبق وأعلن عن وجود بركان حقيقي في الجزء الغربي من القطب الجنوبي الذي يعجل في ذوبان الجليد، كما أن علماء المناخ اكتشفوا قنوات ضخمة طويلة "أنهار" تحت طبقة الجليد المغطية لسطح البحر، تجري فيها المياه الناتجة عن ذوبان الجليد.

ويفقد القطب الجنوبي سنويا 2.8 ألف كلم مكعب من الجليد وهذا الرقم في ارتفاع مستمر سنة تلو أخرى، حيث يشير العلماء إلى أن ذوبان الجليد صيفا أسرع بـ 10مرات مما كان عليه قبل 600 سنة.