آبل تحصل على براءة اختراع لدمج كاميرا في ساعتها الذكية

وتعد هذه براءة الاختراع الثالثة المتعلقة بالكاميرا التي تحصل عليها آبل، خلال السنوات الأخيرة، لكنها حتى الآن لم تقدم أي تغيير على الساعة.

وبحسب ما جاء في براءة الاختراع، فإنه يتضح وجود حزام به قسمان وجزء "عش"، وذلك المفهوم هو إنشاء طريقة سريعة ومريحة لإخراج الساعة من الحزام.