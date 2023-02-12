آبل تحصل على براءة اختراع لدمج كاميرا في ساعتها الذكية
كشفت مصادر مقربة من شركة آبل الأمريكية حصول الأخيرة على براءة اختراع لآلية تحرير حزام "آبل ووتش" تتيح استخدامه مع كاميرا مدمجة.
وفي حين أن براءات اختراع الأدوات الذكية لا تضمن أي شيء، فإنها يمكن أن تقدم لمحة عن المجالات التي تستكشفها شركة آبل للمستقبل.
وتعد هذه براءة الاختراع الثالثة المتعلقة بالكاميرا التي تحصل عليها آبل، خلال السنوات الأخيرة، لكنها حتى الآن لم تقدم أي تغيير على الساعة.
وبحسب ما جاء في براءة الاختراع، فإنه يتضح وجود حزام به قسمان وجزء "عش"، وذلك المفهوم هو إنشاء طريقة سريعة ومريحة لإخراج الساعة من الحزام.
وكانت براءات الاختراع المتعلقة بالكاميرا في الساعة التي حصلت عليها آبل سابقًا تطرح وضعيات مختلفة للكاميرا، وكان آخرها في جسم الساعة نفسه.
وكانت براءة اختراع سابقة قد طرحت وجود كاميرا قابلة للدوران مدمجة في طرف الحزام، فيما طرحت براءة اختراع أخرى وجود الكاميرا داخل التاج الرقمي.
الجدير بالذكر أنه يوجد بالفعل ملحق لساعة "Apple Watch" تابع لجهة خارجية يسمى "Wristcam" يعمل بشكل مشابه، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.
وجربت الكثير من الشركات في السابق وضع كاميرات في ساعاتها الذكية إلا أن تلك التجربة أثارت حفيظة وارتياب المجتمعات بسبب إمكانية التقاط صور في الخفاء وتهديد خصوصية الآخرين.