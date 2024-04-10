طائرات درون تشحن نفسها من أسلاك الكهرباء (صور)

تمكن باحثون دنماركيون من جامعة "جنوب الدنمارك"، من تطوير نظام طائرات درون ذاتي الشحن، يمكن أن يعمل بشكل مستمر على مدى فترات طويلة، عن طريق سحب الطاقة من خطوط الكهرباء العلوية.

وتجلت صلاحية النظام الأول من نوعه في العالم، من خلال قدرته على العمل لأكثر من ساعتين خلال خمس دورات من الفحص والشحن، أجرت فيها الطائرة بدون طيار عدة عمليات مستقلة بالكامل، تكونت من عدة دورات من الطيران والهبوط، وإعادة الشحن والإقلاع مجددا.