أطلق ميزة تعرض محتوى مرتبطا بالموقع.. إنستغرام يقلد سناب شات

في محاولة لمنافسة "سناب شات"، سيطلق "إنستغرام" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة أحدث مواقعهم النشطة مع الآخرين واكتشاف محتوى مرتبط بالموقع. وتحمل الميزة الجديدة اسم "خريطة إنستغرام".

تقليد سناب شات

ومع ميزة الخريطة الجديدة، يقلّد "إنستغرام" ميزة شائعة أخرى من "سناب شات"، بعد استنساخه لوظيفة القصص الأساسية في التطبيق عام 2016.

ويشير "إنستغرام" إلى أن مشاركة الموقع معطلة افتراضيًا على "خريطة إنستغرام"، وأن موقع المستخدم لا يتم تحديثه إلا عند فتح التطبيق، أي أنه لا يوفر تحديثات فورية للموقع طوال الوقت.

من ناحية أخرى، تتيح ميزة "خريطة إنستغرام" للمستخدمين اختيار ما إذا كان سيتم تحديث موقعهم فقط عند فتح التطبيق أو في الوقت الفعلي.

ومن الجدير بالذكر أن "إنستغرام" يتيح مشاركة الموقع في الوقت الفعلي عبر الرسائل المباشرة. ومع ذلك، بخلاف ميزتي "العثور على موقعي" و"خريطة سناب" اللتين تتيحان لك مشاركة موقعك مع الآخرين لأجل غير مسمى، لا يسمح "إنستغرام" للمستخدمين بذلك إلا لمدة تصل إلى ساعة واحدة.

محتوى مرتبط بالموقع

ويشير "إنستغرام" إلى أن ميزة الخريطة الجديدة ستسهّل على الأصدقاء التنسيق والتواصل، كما ستتيح للمستخدمين استكشاف المحتوى المرتبط بالموقع الذي شاركه أصدقاؤهم ومنشئو المحتوى المفضلون لديهم أو من تفاعلوا معهم.

فعلى سبيل المثال، إذا حضر صديقك مهرجانًا موسيقيًا قريبًا ونشر قصة أثناء وجوده هناك، فستظهر على الخريطة. وبالمثل، إذا نشر مُنشئ محتوى فيديو قصيرًا عن مطعم جديد في مدينتك، فستتمكن من اكتشافه على خريطة "إنستغرام". وبغض النظر عما إذا اخترت مشاركة موقعك، يمكنك استخدام الخريطة لاستكشاف المحتوى المرتبط بالموقع. كما تتيح الخريطة للمستخدمين ترك رسائل قصيرة أو ملاحظات على الخريطة ليطلع عليها الآخرون.

وعلى الرغم من أن "إنستغرام" ينافس "سناب شات" بهذه الميزة الجديدة، إلا أنها تتيح له أيضًا فرصة جذب مستخدمين جدد. يذكر أنه سيتم إطلاق ميزة الخريطة في الأيام المقبلة في بعض البلدان، مع توافرها عالميًا على نطاق أوسع قريبًا.