مدعم بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تختبر تطبيق بحث جديدا لنظام ويندوز

أعلنت غوغل عن بدء اختبار تطبيق بحث جديد مخصص لأجهزة ويندوز، متاح حاليًا عبر منصة Search Labs لحسابات المستخدمين الشخصية.

يوفر التطبيق اختصارًا سريعًا لتشغيله عبر الضغط على زري (Alt + Space)، ما يتيح البحث في ملفات الجهاز، أو في خدمة Google Drive، إلى جانب نتائج الويب.

ويأتي التطبيق بعملية تثبيت مشابهة لمتصفح كروم، ويتطلب تسجيل الدخول، كما يتضمن ميزة Google Lens المدمجة للبحث المرئي، التي تتيح تحديد الصور على الشاشة أو ترجمة النصوص مباشرة.

وكشفت الشركة أن الوضع الجديد المدعّم بالذكاء الاصطناعي يمكنه أيضًا حل المسائل الحسابية عند تظليلها على الشاشة.

وأضافت، أن التطبيق يُتيح التبديل بين أنماط متعددة من النتائج، تشمل: الوضع التقليدي، والوضع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والصور، والتسوق، ومقاطع الفيديو، مع إمكانية اختيار الوضع الداكن أو الفاتح.

وتشبه هذه التجربة إلى حد كبير أداة Spotlight في أجهزة ماك، في حين يوفر ويندوز بالفعل ميزة بحث مدمجة طُوّرت مؤخرًا مع إطلاق أجهزة Copilot Plus PCs.

بعد التثبيت، يظهر شريط بحث دائم على سطح المكتب يمكن نقله أو إعادة تحجيمه، كما يمكن تصغيره باستخدام الاختصار نفسه. ويوفر التطبيق إعدادات لتخصيص الاختصارات أو تعطيل وضع الذكاء الاصطناعي. التطبيق متاح حاليًا باللغة الإنجليزية لمستخدمي الولايات المتحدة فقط، ويتطلب نظام ويندوز 10 أو أحدث.

ويأتي إطلاق التطبيق في وقت تعمل فيه مايكروسوفت على تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز عبر مساعدها الذكي Copilot، ما يجعل تطبيق غوغل منافسًا مباشرًا لأدوات البحث المدمجة في النظام.

ويهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات مباشرة من سطح المكتب، دون الحاجة إلى فتح المتصفح، مما يقلل عدد الخطوات التقليدية للوصول إلى النتائج سواء من الإنترنت أو من الملفات المحلية.

ومن المتوقع أن توسّع غوغل نطاق إتاحة التطبيق ليشمل دولًا أخرى ولغات متعددة، في حال أثبت فاعليته وحقق إقبالًا من المستخدمين.

ولم توضّح الشركة بعد آلية تعامل التطبيق مع البيانات المحلية ونتائج البحث الشخصية، وهو ما يثير تساؤلات حول الخصوصية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.