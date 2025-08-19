سام ألتمان يعترف.. شركة OpenAI أفسدت إطلاق GPT-5

أثار إطلاق GPT-5 احتجاجًا غير معتاد، ليس بسبب الأخطاء أو الميزات المعطلة، بل بسبب شخصيته.

وعبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفهم لأن النموذج الجديد بدا أكثر برودة وقسوة، ومجردًا من "الدفء" الذي يميّز به GPT-4o.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أن إطلاق GPT-5 قد فشل بعد ردود الفعل السلبية من المستخدمين، والتي أجبرت OpenAI على إعادة النموذج القديم GPT-4o مجددًا للمستخدمين.

وقال إن شركته تعلمت درسًا حول معنى ترقية منتج لمئات الملايين من الناس في يوم واحد.

وأكد أنه بينما تريد OpenAI أن يكون روبوت المحادثة شخصيًا، إلا أنه بالنسبة لبعض المستخدمين أصبح شخصيًا للغاية حيث أن حوالي 1% من المستخدمين لديهم علاقات غير صحية مع روبوت المحادثة.

وتوقع أن تحتاج OpenAI إلى إنفاق تريليونات الدولارات على مراكز البيانات لتوسيع نطاقChatGPT . بالإضافة إلى ذلك، يتطلع ألتمان إلى واجهات الدماغ والحاسوب ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار أنه يريد إعادة برمجة الإنترنت، وبناء واجهات حاسوبية دماغية، وربما حتى شراء غوغل كروم. وأكد أنه يرى مستقبلًا يتطلب فيه بناء بنية تحتية ضخمة تضاهي أكبر شركات المرافق في العالم لتوفير الإستدامة لـChatGPT.

سخر ألتمان من الشركات التي تطور روبوتات إباحية مستوحاة من الرسوم المتحركة اليابانية لأنها ترى أنها فعالة.

وقال ألتمان: "لن تروننا نفعل ذلك، بل سنواصل العمل الجاد لتطوير تطبيق مفيد، وسنحاول أن نسمح للمستخدمين باستخدامه بالطريقة التي يريدونها، ولكن ليس لدرجة أن يتعرض الأشخاص الذين يعانون من حالات ذهنية هشة للاستغلال عن طريق الخطأ.

تريليونات الدولارات

لم يكن الخبر الأهم هو اعتراف ألتمان بالخطأ، بل حساباته. فقد صرح أنه من المتوقع أن تنفق OpenAI تريليونات الدولارات على بناء مراكز البيانات في المستقبل القريب. ويعيد هذا التصريح صياغة مسار الشركة، ويجعلها لاعب رئيسي في البنية التحتية على مستوى المرافق.

ويخطط ألتمان لاستخدام مليارات الأشخاص لبرنامج ChatGPT يوميًا. ولتحقيق ذلك، عليه التوسع وبناء مراكز بيانات جديدة.

ويعتبر ChatGPT خامس أكبر موقع ويب في العالم، ويخطط ألتمان لأن يتخطى إنستغرام وفيسبوك ليصبح الثالث. وأقر قائلًا إن تغلب ChatGPT على غوغل أمر صعب للغاية.

نماذج أكثر تقدمًا

كشف ألتمان أن OpenAI لديها نماذج أكثر تقدمًا من GPT-5، لكن الشركة لا تستطيع نشرها على نطاق واسع لانها تملك القدرة الكافية بسبب ندرة وحدات معالجة الرسومات؛ ما يحد من قدرة الشركة على التوسع.

وهذا يعني أن سباق الذكاء الاصطناعي لن يكون مدفوعًا بالبرمجيات فقط، بل بهيكل مادي ضخم يتطلب استثمارًا رأسماليًا وإمدادات طاقة داعمة.

كما أوضح ألتمان طموحات تتجاوز روبوت المحادثة الأساسي. وأكد أن OpenAI تمول مشروع واجهة الدماغ والحاسوب لمنافسة مشروع Neuralink لإيلون ماسك. وأشار إلى أنه إذا أجبرت الجهات التنظيمية غوغل على التخلي عن كروم، فإن OpenAI ستنظر في الأمر.

والأغرب من كل ذلك، هو أن ألتمان أكد أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا فقاعة، وأن المستثمرون عمومًا يفرطون في حماسهم للذكاء الاصطناعي.