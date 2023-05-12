تويتر تتيح "الرسائل المشفرة" لأصحاب الحسابات الموثقة أولاً

أعلنت شركة تويتر اليوم الخميس أنها ستتيح ميزة "الرسائل المشفرة"، التي تم الكشف عنها قبل يومين، لأصحاب الحسابات الموثقة أولاً، قبل تعميمها للجميع.

وسمحت الشركة ابتداءا من اليوم الخميس للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولا بخدمة الرسائل المشفرة.

وبحسب تويتر، فإن الخدمة متاحة حالياً للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء "تويتر بلو"، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من 8 دولارات شهريا أو 84 دولاراً سنوياً.

وقالت الشركة في منشور على مدونة لها: "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".

وتابعت الشركة في منشورها: "لم نصل بعد لهذا الحد، لكننا نعمل من أجله".