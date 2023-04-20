صاروخ "ستارشيب" من "سبيس إكس" ينفجر عقب إطلاقه

انفجر صاروخ "ستارشيب" من "سبيس إكس" عقب إطلاقه في أولى رحلاته المدارية التجريبية.

وحاولت شركة "سبيس إكس"، اليوم الخميس، للمرة الثانية إطلاق صاروخها "ستارشيب" الأكبر والأقوى في العالم والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ.

وأرجأت الشركة، يوم الإثنين، محاولة أولى لأول رحلة مدارية تجريبية للصاروخ، بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.