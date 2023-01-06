خبير يكشف عن واقعة اختراق استهدفت 200 مليون مستخدم على تويتر

كشف باحث في أمن الإنترنت، عن واقعة قرصنة ضخمة شهدها موقع "تويتر"، واستهدفت 200 مليون مستخدم.

وكتب ألون جال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية "هدسون روك" على موقع لينكد، الأربعاء، أن "متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت".

وأضاف أن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة".

وتابع: "هذه واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها".