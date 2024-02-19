فلكيون يقترحون نظرية جديدة بشأن توسع الكون

اقترح فلكيون نظرية جديدة تشير إلى سبب توسع الكون بمعدل متسارع، بحسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز".

وأوضح الموقع أن العالم يتوسع بتوافق كبير، رغم أن كيفية حدوث هذه العملية ليست مفهومة بشكل جيد، مشيرًا أن العلماء يعتقدون أن مادة وهمية الجوهر تسمى "الطاقة المظلمة" هي المسؤولة عن قيادة التوسع.

إلا أن مجرد وجود ذلك الجوهر المظلم لا يناقش إلا في سياق العالم الممتد، ما يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت هناك أسباب أخرى لتوسع العالم، وفق الموقع.

وبحسب "فوكس نيوز"، اقترحت دراسة نشرت في مجلة علم الفلك وفيزياء المواد الفلكية أن يكون توسع الكون مدفوعًا بالدمج مع الأكوان الأصغر "الصغيرة".

ونقل الموقع عن الكاتب الرئيسي للدراسة، يان أمبيغورن، قوله إن النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة هي أن "التوسع المتسارع في عالمنا الذي نعيشه، الناجم عن الطاقة المظلمة الغامضة، قد يكون له تفسير بديهي بسيط، هو الاندماج مع ما يسمى بعوالم أصغر، وأن هذا النموذج قد يناسب البيانات أفضل من النموذج الكوني القياسي".