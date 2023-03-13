تقنية ترصد الجزيئات النانوية البلاستيكية في الدم بدقة

استخدمت دراسة جديدة قياس التدفق الخلوي لاكتشاف وقياس الجزيئات النانوية في دم الإنسان، والوصول لدرجة دقيقة لكمية تلك الجزيئات في الدم.

وتم تضمين الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مختلفة في الدراسة، التي نُشرت في مجلة MethodsX، من أجل التحقيق في الاختلافات المحتملة لتراكم البلاستيك النانوي بين السكان.

ويسبب تراكم البلاستيك في البيئة قلقا كبيرا حول العالم، وحتى الآن لم يدرس الباحثون تأثيرات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة على الصحة العامة، مقارنة بأثر النفايات البلاستيكية المرئية على الصحة والبيئة.

ويبدو أن مجرى دمنا لم يَعُد بمنجًى من البلاستيك، وبدأنا نتعرض للتلوث الناتج عن الجزيئات البلاستيكية النانوية والميكروية من نشاطات يومية متكررة، مثل شرب المياه وتناول الطعام والتنفس، ما يستلزم رصد الجزيئات وقياس آثارها السامة.

وأكدت دراسة سابقة نشرها باحثون من جامعة "فري" الهولندية، في "المجلة العلمية البيئية" عام 2022، للمرة الأولى، أن جزيئات البلاستيك من حياتنا اليومية، مثل زجاجات المياه وأكياس البقالة وألعاب الأطفال وأدوات المائدة البلاستيكية المُعدَّة للاستخدام لمرة واحدة، قد ينتهي بها المطاف في مجرى الدم بمستويات يمكن اكتشافها.

ولرصد نسبة الجزيئات البلاستيكية في الدم، أطلق باحثو جامعة "برشلونة" تقنية جديدة تمتاز بدقتها وسرعتها، باستخدام أشعة فلوريسنت والتدفق الخلوي.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أنهم اختبروا تقنيتهم الجديدة على الفئران في بيئة خاضعة للتحكم، لمقارنة مستويات الجزيئات البلاستيكية مع الإنسان.