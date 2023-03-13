تقنية ترصد الجزيئات النانوية البلاستيكية في الدم بدقة
استخدمت دراسة جديدة قياس التدفق الخلوي لاكتشاف وقياس الجزيئات النانوية في دم الإنسان، والوصول لدرجة دقيقة لكمية تلك الجزيئات في الدم.
وتم تضمين الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مختلفة في الدراسة، التي نُشرت في مجلة MethodsX، من أجل التحقيق في الاختلافات المحتملة لتراكم البلاستيك النانوي بين السكان.
ويسبب تراكم البلاستيك في البيئة قلقا كبيرا حول العالم، وحتى الآن لم يدرس الباحثون تأثيرات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة على الصحة العامة، مقارنة بأثر النفايات البلاستيكية المرئية على الصحة والبيئة.
ويبدو أن مجرى دمنا لم يَعُد بمنجًى من البلاستيك، وبدأنا نتعرض للتلوث الناتج عن الجزيئات البلاستيكية النانوية والميكروية من نشاطات يومية متكررة، مثل شرب المياه وتناول الطعام والتنفس، ما يستلزم رصد الجزيئات وقياس آثارها السامة.
وأكدت دراسة سابقة نشرها باحثون من جامعة "فري" الهولندية، في "المجلة العلمية البيئية" عام 2022، للمرة الأولى، أن جزيئات البلاستيك من حياتنا اليومية، مثل زجاجات المياه وأكياس البقالة وألعاب الأطفال وأدوات المائدة البلاستيكية المُعدَّة للاستخدام لمرة واحدة، قد ينتهي بها المطاف في مجرى الدم بمستويات يمكن اكتشافها.
ولرصد نسبة الجزيئات البلاستيكية في الدم، أطلق باحثو جامعة "برشلونة" تقنية جديدة تمتاز بدقتها وسرعتها، باستخدام أشعة فلوريسنت والتدفق الخلوي.
وأشار الباحثون في دراستهم إلى أنهم اختبروا تقنيتهم الجديدة على الفئران في بيئة خاضعة للتحكم، لمقارنة مستويات الجزيئات البلاستيكية مع الإنسان.
ودرس الباحثون تراكم الجزيئات البلاستيكية على 7 فئران و196 شخصا، منهم متبرعون منتظمون بالدم وذوو إصابات دموية مختلفة.
وأظهرت نتائج الاختبار اختلاف مستويات الجزيئات البلاستيكية بين مجموعات الأشخاص المختلفة، فكانت أعلاها عند مرضى سرطان الدم، وأقلها عند مرضى السكري من النمط 1.
واكتشف الباحثون أن الجزيئات تتراكم بكثرة في الأنسجة الدهنية، فضلا عن زيادة مستوياتها عند أشخاص تراوحت أعمارهم من 40 إلى 90 عاما.
واختار الباحثون أشخاصا قاطنين في مناطق معرضة لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء وجزيئات البلاستيك، لمقارنة النتائج مع الفئران الموجودة في البيئة المخبرية التي كانت مستويات الجزيئات البلاستيكية في دمها أقل من البشر، ما يدل على ارتباط التعرض للجزيئات البلاستيكية بارتفاع مستوياتها في الدم.
وقال الدكتور جوردي بيتريز، المشارك في البحث: "من الضروري فهم تأثير التعرض للجزيئات البلاستيكية على الصحة وكيفية تراكمها مع مرور الوقت، ويمكن للتقنية الحديثة أن ترصد وجودها بدقة في أجسامنا، ما يسمح بدراسة ارتباط التلوث بالصحة وكيفية تجنبه"، وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.
ويخطط الباحثون للتوسع في فئات الاختبار، لفحص تراكم الجزيئات النانوية عند القاطنين في المجتمعات الريفية النائية.