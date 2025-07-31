تحديث في مايكروسوفت.. تحكم بالكمبيوتر من هاتفك الأندرويد

أجرى تطبيق "Link to Windows" من مايكروسوفت تحديثًا شاملًا لواجهة المستخدم، مع وظائف إضافية في الإصدار التجريبي لنظام أندرويد؛ إذ يمكنك الآن تأمين جهاز الكمبيوتر عن بُعد عبر التطبيق، ومشاركة الملفات مباشرةً من التطبيق، والوصول أيضًا إلى المحتوى الذي تنسخه عليه.

والإصدار الجديد متاح الآن لمشتركي Windows Insider على جميع القنوات، وسيتوفر في وقت لاحق لجميع المستخدمين.

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منصة مركزية

منذ إطلاقه، كانت واجهة تطبيق "Link to Windows" تشغل مساحة كبيرة، مع وجود روابط لجميع تطبيقات مايكروسوفت. وكان التطبيق يعاني بشكل متكرر من انقطاع الاتصال بالكمبيوتر. وحتى بعد تلقي العديد من التحديثات، لم تقم مايكروسوفت بإزالة روابط التطبيقات التي أوقفتها بالفعل، مثل سكايب.

لكن تجربة "Link to Windows" الجديدة تختلف تمامًا عن التجربة الأصلية التي استخدمناها لسنوات. فهناك تغييرات جديدة في واجهة مستخدم التطبيق الذي أصبح منصة مركزية تتيح لك الوصول إلى المحتوى ومشاركته والتحكم فيه بين هاتفك الأندرويد وجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز.

ومن الميزات الجديدة الرئيسية التي حصل عليها التطبيق هي الأزرار البارزة التي تتيح لك قفل الكمبيوتر من الهاتف، وإرسال الملفات مباشرةً من التطبيق، وعكس شاشة الهاتف من التطبيق.

قفل الكمبيوتر

إذا تمكن هاتفك من البقاء متصلًا بصفحة "إدارة الأجهزة" ضمن إعدادات البلوتوث، فستتمكن من قفل الكمبيوتر من الصفحة الرئيسية لتطبيق "Link to Windows". وما عليك سوى الضغط على زر "قفل الكمبيوتر"، وسيظهر لك التطبيق رسالة تحذيرية تفيد بأنه يمكنك قفل جهاز الكمبيوتر، وبعد الضغط على "القفل"، ستحتاج إلى التوجه إلى جهاز الكمبيوتر لفتحه؛ لأن تطبيق "Link to Windows" سينفصل عنه.

إرسال الملفات

طالما أن جهاز الكمبيوتر متصل بالكامل بتطبيق "Link to Windows"، يمكنك إرسال الملفات من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر بالنقر على زر "إرسال الملفات". وستظهر لك لوحة تعرض صورك الأخيرة، وخيارًا لفتح الكاميرا مباشرةً، ومعرض الصور، والملفات لإرسال المستندات.

عكس شاشة الهاتف

تظهر الصورة التي نشرتها مايكروسوفت في مدونتها زر "Cast to PC"، الذي يتيح انعكاس شاشة هاتفك على جهاز الكمبيوتر بملء الشاشة. ولم تصرّح مايكروسوفت صراحةً بما إذا كانت ميزة انعكاس الشاشة تعمل على جميع الأجهزة. ولكن، مما رأيناه سابقًا، قد تكون هذه الميزة حصرية لهواتف سامسونغ غالاكسي.